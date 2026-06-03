Các quán cà phê 'working space' Hà Nội đông nghịt sĩ tử ôn thi

Trước thềm kỳ thi lớn, nhiều sĩ tử tại Hà Nội rủ nhau "đóng đô" tại các quán cà phê "working space" để vừa trốn nóng, vừa ôn luyện chuẩn bị vượt vũ môn.

Đầu tháng 6, Hà Nội bắt đầu đón những đợt nắng nóng oi ả đầu mùa. Đi cùng với cái nóng của thời tiết là bầu không khí căng thẳng, sục sôi của hàng ngàn học sinh cuối cấp đang bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ghi nhận thực tế tại các tuyến phố tập trung nhiều trường học và trường đại học như Chùa Láng, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Trãi... các quán cà phê có không gian làm việc chung (working space) hoặc cà phê yên tĩnh luôn trong tình trạng kín chỗ từ sáng sớm đến đêm muộn.

Khác với không khí trò chuyện rôm rả thường ngày, những không gian này giờ đây tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lật giấy sột soạt, tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng ngòi bút chạy dài trên trang giấy. Tại các dãy bàn dài, sách giáo khoa, đề cương toán, văn, anh cùng các tập tài liệu dày cộp được xếp thành từng chồng cao ngất ngưỡng. Những ly nước đá tan chảy loãng toẹt đặt cạnh những khuôn mặt trẻ măng đang nhíu mày tập trung cao độ, tạo nên một bức tranh mùa thi rất riêng của học sinh thành phố.

Nhiều người chọn "working space" để làm việc, học tập.

Chọn ra quán cafe để có động lực học

Việc lựa chọn quán cà phê làm "giảng đường thứ hai" không còn là điều quá xa lạ, nhưng vào mùa thi, đây trở thành giải pháp tối ưu được nhiều sĩ tử lựa chọn. Em Nguyễn Hoàng Nam (học sinh lớp 12) chia sẻ sau khi vừa hoàn thành một đề thi thử môn Toán:

"Từ lúc không phải lên trường nữa em đã ôn thi ở quán cafe. Không gian ở nhà quá thoải mái, cứ học được một lúc là em lại bị phân tâm bởi chiếc giường ngủ hoặc chiếc tivi. Ra đây, không gian mát mẻ, yên tĩnh và xung quanh ai cũng cắm cúi học khiến em tự khắc phải áp lực và tập trung hơn."

Nhiều em học sinh còn rủ nhau theo từng nhóm nhỏ ra quán cafe để cùng học tập và tiện trao đổi. Việc học nhóm tại không gian mở này giúp các em dễ dàng thảo luận về những bài toán khó, chia sẻ tài liệu ôn thi hay đơn giản là cùng nhau dò lại các mốc lịch sử, công thức Anh văn.

Nhiều bạn học sinh/sinh viên còn đăng tải trên các hội nhóm để tìm bạn học cùng.

Có bạn cùng tiến bên cạnh không chỉ giúp giải đáp thắc mắc ngay lập tức mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp xua tan đi sự uể oải, áp lực và tạo bầu không khí thi đua học tập tích cực hơn trong những ngày nước rút căng thẳng.

"Bình thường nếu tự học một mình rất dễ nản, nhất là khi gặp mấy câu khó. Vì thế, nhóm 3 đứa tụi em cứ cuối tuần lại hẹn nhau ra quán co-working space này. Tụi em trao đổi vừa đủ nghe để không ảnh hưởng xung quanh. Học kiểu này vừa giải quyết bài tập nhanh, vừa đỡ áp lực hơn hẳn so với việc cứ ngồi ôm máy tính lủi thủi một mình ở nhà." - Em Nguyễn Minh Khuê (Hà Đông) chia sẻ về thói quen học nhóm tại quán của mình.

Tuy nhiên, việc "cắm chốt" tại quán từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày cũng là một bài toán kinh tế không hề nhỏ đối với các bạn học sinh. Trung bình, một món đồ uống tại các quán "working space" dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng. Nếu ngồi cả ngày, nhiều bạn phải gọi thêm món thứ hai hoặc chi trả thêm phí theo giờ.

Tìm kiếm không gian học tập lý tưởng nhưng đừng quên bảo vệ sức khỏe

Mặc dù không gian quán cà phê đem lại sự mát mẻ và cảm hứng học tập, nhưng việc lạm dụng hình thức này cũng mang lại không ít hệ lụy cho sức khỏe của các sĩ tử trong giai đoạn nhạy cảm.

Nhiều bạn trẻ thừa nhận vì áp lực thời gian, các em thường ngồi lì trong phòng máy lạnh từ 8h sáng đến 10h đêm, liên tục nạp vào cơ thể các loại trà, cà phê đậm đặc để giữ tỉnh táo.

Việc chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa phòng điều hòa sâu và nhiệt độ ngoài trời khi ra về rất dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, đau đầu hoặc viêm họng. Điều này cực kỳ nguy hiểm khi các kỳ thi chính thức đã cận kề, đòi hỏi các em phải có một thể trạng tốt nhất.

Bên cạnh đó, các giáo viên cũng khuyến cáo không gian mở chỉ phù hợp cho việc giải đề, trao đổi nhóm hoặc làm các bài tập ngắn cần sự năng động. Đối với những môn học cần tư duy sâu, ghi nhớ lượng kiến thức lớn hoặc học thuộc lòng, các sĩ tử vẫn nên ưu tiên không gian yên tĩnh tuyệt đối tại phòng riêng hoặc thư viện để đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 là hai ngày thí sinh bước vào làm các bài thi quyết định. Thời gian từ nay đến ngày chạm mặt "bảng vàng" không còn nhiều, áp lực đè nặng lên vai các sĩ tử là điều khó tránh khỏi.

Khoảng thời gian "nước rút" tại góc quán quen lúc này chính là những viên gạch đầu tiên, dẫu nhọc nhằn nhưng vững chắc, để đưa các em chạm tay vào cánh cửa ước mơ của cuộc đời.