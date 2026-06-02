Nhiều bãi tập kết VLXD có dấu hiệu không đúng quy định ở Đại Mỗ

Trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) đang tồn tại nhiều bãi tập kết VLXD, bãi trạc thải hoạt động có dấu hiệu không đúng quy định.

Thời gian qua, UBND TP Hà Nội có nhiều chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, Thành phố cương quyết yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các bãi chứa trung chuyển VLXD tự phát, hoạt động trái phép. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên, tại khu đất giáp phố Cương Kiên (thuộc phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) vẫn đang tồn tại một bãi tập kết vật liệu VLXD hoạt động có quy mô, dấu hiệu trái phép và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Nhìn từ trên cao, khu đất này được tập kết đủ loại VLXD như cát, sỏi, gạch và nhiều dầm thép. Cùng với đó là những căn nhà tạm lợp lùm xụp và nhiều máy móc, ô tô nhằm phục vụ cho các hoạt động trung chuyển vật liệu.
Nhằm tìm hiểu về giải pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để về vấn đề liên quan, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đại Mỗ (TP Hà Nội), nhưng vị này chỉ trả lời rằng, khu vực phản ánh có hai khu đất, gồm của một Đài phát thanh, truyền hình và của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội. Hai khu đất đều đã được bàn giao.
Ghi nhận ngày 1/6, bên trong khu đất các loại cát được chất cao như núi, máy móc hoạt động rầm rầm.
Trước đó, vào các buổi tối xuất hiện nhiều lượt xe “hổ vồ” vận chuyển cát vào bãi này nhộn nhịp.
Đèn từ máy móc hoạt động ban đêm tại bãi chiếu sáng cả một khu.
Nằm cách đó không xa, cuối phố Đồng Sợi (Đại Mỗ), một bãi tập kết VLXD, bãi trạc thải xây dựng cũng bị phản ánh hoạt động không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.
Hiện nay, bãi trạc thải xây dựng, vật liệu này vẫn hoạt động rầm rộ, gây mất vệ sinh môi trường.
Lối vào bãi tập kết nằm cuối phố Đồng Sợi (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).
Tại nút giao phố Đại Linh - Bạch Thành Phong cũng đang tồn tại tình trạng sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất để làm bãi tập kết VLXD, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại, mất mỹ quan đô thị.
Gạch chất đống cao, nhếch nhác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.
Đại diện Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đại Mỗ - cho biết, bãi vật liệu xây dựng này nằm trên đất dự án, tới đây sẽ phải di dời.
Những đống gạch được chất cao bên trong bãi tập kết.

Hà Nội chỉ đạo xử lý, đất nông nghiệp vẫn bị “chiếm dụng”

Mặc dù UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nhưng 4,3ha đất nông nghiệp dọc đường Đại lộ Thăng Long vẫn bị chiếm dụng làm kho bãi phế liệu, sân bóng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, về việc giao UBND phường Đại Mỗ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh khoảng 4,3ha đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đại Mỗ bị lấn chiếm nhiều năm thành kho bãi phế liệu, sân bóng. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25/3.
Đây là lần thứ 2 Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc. Trước đó, hồi tháng 3/2025, báo chí cũng đã phản ánh về những sai phạm tại khu đất trên. Ngay sau đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND quận Nam Từ Liêm cũ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chủ tịch Hà Nội cũng giao quận Nam Từ Liêm cũ và các đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố nếu để xảy ra sai phạm.
Phường Xuân Phương dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD trái phép

UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) đã ra quân xử lý, dẹp bỏ bãi tập kết VLXD, bãi đổ thải trái phép sát đường ray tàu.

Thông tin liên quan đến việc người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) sát đường ray tàu, sáng 9/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã ra quân dẹp bỏ các bãi này.

Các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đào rãnh, lắp barie, căng dây ngăn cấm hành vi tái vi phạm.
Bãi đổ thải, VLXD trái phép ở Xuân Phương xử lý ra sao?

UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) đang xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý bãi đổ thải, VLXD trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh.

Sáng 1/4, liên quan đến phản ánh của người dân tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép, phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống có trao đổi thông tin với đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương.

Cát, sỏi, gạch tại bãi vật liệu nhếch nhác.
