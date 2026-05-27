Người dân đường Khương Đình 'khổ sở' sống chung bụi từ công trường

Theo ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại đường Khương Đình, nhiều khu vực thuộc dự án giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 đang được phá dỡ để phục vụ thi công. Đất đá, gạch vỡ và phế thải xây dựng tập kết sát mặt đường, trong khi một số điểm chưa được che chắn cẩn thận khiến bụi phát tán ra xung quanh.

Khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 trên đường Khương Đình.

Các máy móc thi công hoạt động liên tục để phá dỡ nhà cửa nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Mỗi khi máy xúc, máy khoan bê tông vận hành, bụi từ công trình lại cuốn lên mù mịt khiến nhiều người đi đường phải che kín mặt khi di chuyển qua khu vực.

Máy xúc phá dỡ nhiều công trình nằm trong diện giải phóng mặt bằng trên đường Khương Đình.

Bụi từ công trường cuốn lên mù mịt mỗi khi máy móc phá dỡ hoạt động.

Dọc tuyến đường, lớp bụi phủ trên mặt đường, vỉa hè và nhiều phương tiện dựng ven đường. Những hôm thời tiết nắng nóng hoặc có gió lớn, bụi từ công trường phát tán rộng, gây cảm giác ngột ngạt cho người dân sống quanh khu vực.

Đất đá, phế thải xây dựng tập kết sát mặt đường khiến việc di chuyển của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Từ khi dự án giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 bắt đầu triển khai, bà Nguyễn Thị H. cho biết việc đi lại qua đường Khương Đình trở nên khó khăn hơn do bụi phát tán liên tục từ khu vực phá dỡ. Theo bà H., vào những thời điểm máy móc hoạt động liên tục, cả đoạn đường thường bị bao phủ bởi bụi trắng khiến người dân di chuyển qua khu vực rất vất vả. “Có hôm máy móc vừa hoạt động là bụi bay trắng cả đoạn đường, người đi xe máy ai cũng phải che kín mặt. Đi qua đây một đoạn là thấy bụi bám đầy quần áo, rất khó chịu. Những hôm trời nắng hoặc có gió lớn thì bụi càng bay mạnh hơn” - bà H. nói. Người dân di chuyển qua khu vực thi công phải che kín mặt vì bụi phát tán. Căn nhà của chị Lê Thị Mai nằm sát khu vực đang thi công nên sinh hoạt hằng ngày của gia đình cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Chị Mai cho biết từ sáng tới chiều, tiếng máy móc phá dỡ cùng bụi từ công trường xuất hiện liên tục, đặc biệt vào những lúc công trình đẩy nhanh tiến độ thi công. “Những hôm công trình làm mạnh là bụi bay mù mịt phía trước nhà. Chỉ cần mở cửa một lúc là bụi đã bay vào bên trong. Có hôm vừa quét dọn xong lại thấy trước cửa phủ thêm một lớp bụi mới, đứng ngoài lâu một chút là cay mắt, khó thở” - chị Mai chia sẻ.

Nhiều người dân cho rằng việc tập kết phế thải xây dựng lộ thiên cùng quá trình phá dỡ liên tục khiến bụi phát tán mạnh ra khu dân cư xung quanh. Người dân cũng mong muốn đơn vị thi công tăng cường che chắn khu vực công trình, tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi, giảm ảnh hưởng tới sinh hoạt và việc đi lại hằng ngày.

Hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 đang được triển khai tại nhiều khu vực trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, cùng với quá trình thi công, tình trạng bụi bẩn từ công trường cũng đang ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân sống dọc đường Khương Đình.