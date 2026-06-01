Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo gì về hiện tượng lún đập ngăn mặn 80 tỷ?

Đập ngăn mặn An Mỹ tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, do Công ty TNHH Tân Lập thi công, bàn giao chưa đầy 1 năm xuất hiện lún.

Ngày 1/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có báo cáo về hiện tượng lún đập ngăn mặn An Mỹ, tại xã An Lương.

Theo đó, đập ngăn mặn An Mỹ được HĐND tỉnh Bình Định quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 và UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 10/10/2022, với tổng mức đầu tư xây dựng 80 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

Công trình được giao cho UBND huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HECII) thiết kế và giám sát thi công xây dựng, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi 3 (HEC3) thẩm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Phù Mỹ.

Đập ngăn mặn An Mỹ thời điểm đang thi công (tháng 6/2024). Ảnh: A.N/GTV

Công trình do Công ty TNHH Tân Lập khởi công ngày 22/6/2023 và hoàn thành ngày 31/12/2024. Qua kiểm tra bằng mắt thường khe lún giữa khối 2 và khối 3 tách ra, số liệu đo đạc cho thấy khối 3 có xu hướng nghiêng về phía vai phải đập, với độ nghiêng 0,0038. Hiện tại công trình vẫn hoạt động bình thường chưa có dấu hiện nứt kết cấu khung, sàn và vách ngăn nhà bao che; hệ thống thiết bị vận hành và cửa van vẫn hoạt động bình thường không bị kẹt.

Ngoài ra, do khối 3 có độ lún lớn nghiêng về phía vai phải, hiện tại cao trình đỉnh cửa van khoang số 4 là 1,23m tương đương mực nước tưới thiết kế 1,2m, khoang số 5 cao trình đỉnh cửa van (1,14÷1,17)m thấp hơn mực nước tưới theo thiết kế, làm giảm hiệu quả dâng nước tưới.

Theo lý giải của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nguyên nhân hiện tượng lún trong các công trình xây dựng nói chung và công trình thủy lợi nói riêng là không tránh khỏi. Đập ngăn mặn An Mỹ xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp, trong quá trình khảo sát thiết kế đã có phương án xử lý lún nền và công trình bằng cọc bê tông cốt thép liên kết cứng với đáy móng đập, tư vấn thiết kế đã tính toán độ lún công trình nằm trong phạm vi cho phép.

Qua thời gian 01 năm vận hành, khai thác, độ lún khối 1, khối 2 là không đáng kể, riêng khối 3 độ lún vượt giới hạn cho phép theo thiết kế. Nguyên nhân chưa xác định, bước đầu nhận diện có thể do sức chịu tải địa chất nền của khối 3 thực tế thay đổi cục bộ, không như đánh giá ban đầu trong giai đoạn khảo sát thiết kế, làm sai lệch kết quả tính toán lún.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai yêu cầu, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi II (Tư vấn thiết kế và Giám sát thi công xây dựng): đo vẽ lại hồ sơ lún của công trình, kiểm tra, đánh giá lại địa chất nền công trình, tính toán lại độ lún nền và khả năng an toàn chịu lực của kết cấu nền, móng và khung sàn công trình trong trạng thái lún hiện tại.

Đề xuất phương án nâng cửa van khoang số 4 và khoang số 5 đảm bảo dâng nước tưới theo thiết kế. Lập báo cáo đánh giá về tình trạng lún và an toàn chịu lực của công trình, kiến nghị đề xuất phương án xử lý gửi chủ đầu tư và tư vấn thẩm tra trước ngày 25/6/2026, đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai để theo dõi.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi III (Tư vấn thẩm tra), thẩm tra kết quả báo cáo đánh giá của tư vấn thiết kế gửi chủ đầu tư trước ngày 6/7/2026, đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai để theo dõi.

Sau khi có phương án nâng cửa van của đơn vị tư vấn thiết kế được chủ đầu tư thống nhất, Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tân Lập tự bỏ kinh phí để thi công khắc phục cửa van khoang số 4, số 5 đảm bảo dâng nước tưới theo thiết kế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục xem xét tình trạng hoạt động của công trình, báo cáo đánh giá của các đơn vị tư vấn, kết quả khắc phục của nhà thầu thi công.

Trong trường hợp cần thiết công trình có dấu hiệu hư hỏng, chuyển biến bất thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét thuê tư vấn kiểm định độc lập để đánh giá lại chất lượng công trình xây dựng và làm rõ trách nhiệm của các bên theo quy định.