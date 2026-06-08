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Kho tri thức

Tận mục cái nôi hình thành sao N11

Hình ảnh độ phân giải cao về tinh vân N11, một cái nôi của các vì sao nằm cách Trái đất khoảng 160.000 năm ánh sáng, đã được công bố.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Trang tin công nghệ Notebook Check đã đăng một bài viết trên blog rằng, NASA đã công bố hình ảnh mới về tinh vân N11 thuộc Đám mây Magellan Lớn, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble.

Đám mây Magellan Lớn là một thiên hà lùn vệ tinh của Dải Ngân hà, nó nằm giữa các chòm sao Dorado và Mensa, cách Trái đất khoảng 160.000 năm ánh sáng. Vùng tinh vân N11 của Đám mây Magellan Lớn là vùng hình thành sao lớn thứ hai của Dải Ngân hà, nó chứa các ngôi sao trẻ có khối lượng gấp tới 100 lần khối lượng Mặt Trời, và tinh vân N11 cũng nổi tiếng với những đám mây khí ngoạn mục và có nhiều quá trình hình thành sao diễn ra mạnh mẽ ở trung tâm tinh vân này.

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Vùng tinh vân N11 của Đám mây Magellan Lớn là vùng hình thành sao lớn thứ hai của Dải Ngân hà. Ảnh: @NASA.

NASA đã công bố hình ảnh độ phân giải cao của tinh vân N11 được chụp bởi Kính viễn vọng không gian Hubble. Hình ảnh cho thấy khí phát sáng, các đám mây bụi tối và các ngôi sao trẻ nóng, một số trong đó đã hình thành các cụm sao dày đặc.

Những ngôi sao trẻ này không chỉ chiếu sáng vùng xung quanh mà còn giải phóng những luồng gió sao và bức xạ mạnh mẽ, đẩy và nén khí xung quanh tạo thành những khoang rỗng giống như bong bóng. Áp suất ép khí thành những khối đặc, tối màu, và khi sụp đổ, chúng sinh ra những ngôi sao mới.

Vì Đám mây Magellan Lớn, nơi tinh vân N11 tọa lạc, là một trong những thiên hà hình thành sao gần nhất với Dải Ngân hà, nên nó đã trở thành một phòng thí nghiệm lý tưởng cho các nhà thiên văn học nghiên cứu cơ chế hình thành sao. Hình ảnh từ kính viễn vọng Hubble không chỉ tiết lộ cấu trúc phức tạp của tinh vân N11, mà còn đặt nền tảng dữ liệu cho các nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#cái nôi hình thành sao #N11 #tinh vân #ngôi sao #thiên hà #dải ngân hà

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