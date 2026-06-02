Sau khi chuyển sang E10, người dùng xe cũ nói gì về trải nghiệm thực tế?

Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy nhiều cửa hàng đã hoàn tất chuyển đổi sang E5, E10, người dùng xe cũ bước đầu đánh giá tích cực về nhiên liệu mới.

Sau khi xăng khoáng RON95 dừng lưu hành, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E5 và E10. Những ngày đầu triển khai, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, người dân đang dần làm quen với loại nhiên liệu mới.

Các cửa hàng xăng dầu đồng loạt thay thế cột bơm RON95 bằng E5 và E10.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy tại nhiều cửa hàng xăng dầu, các cột bơm E10 đã thay thế hoàn toàn RON95 trước đây. Lượng khách đến đổ xăng duy trì ổn định, trong khi hoạt động bán hàng không ghi nhận nhiều xáo trộn sau khi chuyển đổi.

Tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Cầu Giấy, lượng phương tiện ra vào đổ nhiên liệu trong những ngày đầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 vẫn diễn ra như bình thường, không ghi nhận sự thay đổi rõ rệt so với trước thời điểm chuyển đổi.

Hoạt động mua bán xăng dầu vẫn diễn ra ổn định tại các cửa hàng trong giai đoạn chuyển đổi.

Một số khách hàng dừng lại tìm hiểu thêm thông tin về loại nhiên liệu mới trước khi quyết định đổ xăng. Tuy vậy, theo ghi nhận, phần lớn vẫn lựa chọn sử dụng như bình thường sau khi được nhân viên giải thích cơ bản.

Nhân viên bán hàng Nguyễn Đình Tú cho biết trong những ngày đầu triển khai, nhiều khách có thắc mắc liên quan đến việc phương tiện có phù hợp với E10 hay không. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, đa số vẫn tiếp tục đổ như thường lệ.

“Khách chủ yếu hỏi xe có dùng được E10 không thôi, sau đó thì vẫn đổ bình thường”, anh Tú nói.

Theo anh Tú, lượng khách đến cửa hàng không có biến động đáng kể so với trước, hoạt động bán hàng diễn ra liên tục trong ngày.

Xăng E10 bắt đầu được phân phối đại trà thay thế xăng khoáng.

Ở góc độ người sử dụng, anh Trần Bá Trung (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết ban đầu cũng có chút băn khoăn khi nghe thông tin xăng RON95 dừng lưu hành và thay thế bằng E10.

Sau khi trực tiếp sử dụng, anh cho biết phương tiện vẫn vận hành ổn định, không xuất hiện tình trạng bất thường trong quá trình di chuyển hằng ngày.

“Xe tôi dùng lâu rồi nên lúc đầu cũng để ý một chút. Nhưng đổ xăng và chạy thì thấy vẫn như bình thường, không có gì khác so với trước”, anh Trung nói.

Theo anh Trung, cảm nhận ban đầu cho thấy chưa có thay đổi rõ rệt, tuy nhiên mức tiêu hao nhiên liệu cần thêm thời gian theo dõi trong thực tế vận hành để đánh giá chính xác hơn.

Một số xe máy cũ vẫn hoạt động bình thường với xăng E10.

Việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 hiện đang được triển khai tại nhiều quốc gia với mức độ áp dụng khác nhau, trong đó xăng E10 đã phổ biến tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Mỹ, loại nhiên liệu này chiếm hơn 95% thị phần xăng tiêu thụ, với sản lượng ethanol khoảng 60 tỷ lít mỗi năm, phản ánh mức độ tích hợp sâu trong hệ thống nhiên liệu quốc gia.

Xu hướng sử dụng xăng sinh học được xem là giải pháp chung của nhiều nền kinh tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch sang nhiên liệu tái tạo trong lĩnh vực giao thông.

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn mua xăng tại các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của cơ quan quản lý và nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả vận hành phương tiện.