Phụ huynh Hà Nội chi tiền triệu cho con học bơi để chạy đua với mùa nắng

Dù mùa hè chỉ mới bắt đầu, các lớp học bơi tại Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi từ vài triệu đến chục triệu đồng để con sớm biết bơi.

Nhiều phụ huynh chi tiền triệu để trang bị kỹ năng sinh tồn cho con

Mới giữa tháng 5, cái nắng oi ả của những ngày đầu hè tại Thủ đô đã khiến nhu cầu giải nhiệt tăng cao. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đăng ký cho con tham gia các khóa học bơi từ sớm, ngay trước khi tiếng trống bế giảng chính thức vang lên và kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số bể bơi lớn trên địa bàn phường Thanh Xuân, Từ Liêm, Cầu Giấy và Hà Đông vào các khung giờ cuối chiều, lượng học viên nhí đổ về đây đông nghẹt. Tiếng còi của huấn luyện viên, tiếng đập nước và tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Tại một bể bơi bốn mùa trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm), dù mới 17h chiều nhưng các làn bơi dành cho lớp học đã kín chỗ. Chị Nguyễn Minh Thư (38 tuổi, trú tại Trung Hòa) vừa dùng khăn lau mặt cho cậu con trai 8 tuổi vừa chia sẻ:

"Tôi đã đăng ký cho cháu học bơi từ cuối tháng 4. Năm nay nghe dự báo thời tiết mùa hè sẽ rất khắc nghiệt, cộng thêm việc nhà trường chuẩn bị nghỉ hè nên tôi cho cháu đi học ngay. Đọc báo thấy nhiều vụ đuối nước thương tâm quá, mình không thể chủ quan được. Học phí một khóa bơi ở đây là 3,5 triệu đồng chưa kể vé vào cửa, tính ra cũng xót ví nhưng sự an toàn của con là trên hết."

Khung cảnh vào lúc 3h chiều tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Không chỉ các lớp học cơ bản theo nhóm từ 3 - 4 học viên, phân khúc học bơi kèm riêng (1 kèm 1 hoặc 1 kèm 2) với mức giá dao động từ 5 đến 8 triệu đồng/khóa (chưa bao gồm vé) cũng cực kỳ hút khách. Nhiều phụ huynh chấp nhận chi mạnh tay để con được kèm cặp kỹ lưỡng và nhanh biết bơi hơn.

Chị Thu Hà (42 tuổi - Hà Đông) chia sẻ chị đã đăng ký cho 2 con của mình - lớp 6 và lớp 1 vé tháng để mùa hè đi bơi: "Cháu lớp 6 thì đã biết bơi từ lâu, còn bạn lớp 1 thì năm nay mình cũng đăng ký cho bé học bơi rồi. Năm nay nghỉ hè không cho các bé về quê nên sẽ thường xuyên cho các bé đi bơi để nâng cao sức khỏe".

Theo phóng viên tìm hiểu, giá vé vào bể bơi tầm trung theo buổi lẻ khoảng 80.000 - 100.000, những bể bơi có các tiện ích cao cấp hơn và là bể trong nhà thì có giá vé nhỉnh hơn. Trong khi đó mua vé tháng sẽ giúp tiết kiệm chi phí đến 30%, nếu đi bơi thường xuyên.

Nhiều huấn luyện viên dạy bơi kín lịch

Nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến các trung tâm dạy bơi và huấn luyện viên phải hoạt động hết công suất.

Anh N., quản lý một trung tâm dạy bơi cho biết, lịch làm việc của anh và các đồng nghiệp đã kín từ 5h30 sáng đến 20h30 tối.

"Năm nay lượng phụ huynh đăng ký cho con học sớm hơn mọi năm khoảng 2 tuần. Tuy như cầu chưa tăng cao bằng cao điểm các năm, thế nhưng vào các khung giờ vàng thì lịch đã khá kín. Trung bình mỗi ngày một huấn luyện viên phải đứng nước từ 4-6 tiếng", anh N. chia sẻ.

Trên nhiều hội nhóm, nhiều phụ huynh đăng bài tìm địa chỉ uy tín để cho con học bơi.

Khảo sát qua các hội nhóm mạng xã hội của cư dân các khu đô thị lớn tại Hà Nội, các bài đăng "tìm thầy dạy bơi cho con", "gom nhóm học bơi giá ưu đãi" nhận được hàng trăm tương tác mỗi ngày. Thị trường áo phao, kính bơi, đồ bơi trẻ em tại các tuyến phố như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học cũng ghi nhận sức mua tăng đáng kể so với tháng trước.

Bài toán chất lượng và những lời cảnh báo

Mặc dù việc phụ huynh chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn cho con là tín hiệu rất tích cực, tuy nhiên, sự bùng nổ quá nhanh của các lớp học bơi tự phát cũng mang lại không ít hệ lụy.

Để đáp ứng nhu cầu, nhiều bể bơi tự ý tăng mật độ người bơi, dẫn đến tình trạng nước bể nhiễm khuẩn, sực mùi clo, khiến nhiều trẻ sau vài buổi học đã bị viêm tai, đỏ mắt hoặc dị ứng da. Bên cạnh đó, việc một số người gắn mác "huấn luyện viên" nhưng chưa có chứng chỉ chuyên môn sư phạm hay cứu hộ bơi lội cũng là mối nguy tiềm ẩn.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia cứu hộ đuối nước Trần Minh Nhật khuyến cáo:

"Biết bơi thôi chưa đủ, các em cần được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cách xử lý khi bị chuột rút, hay cách cứu đuối gián tiếp. Phụ huynh khi lựa chọn lớp học cho con không nên chỉ nhìn vào lời quảng cáo 'cam kết biết bơi sau 10 buổi'. Hãy lựa chọn các bể bơi có hệ thống lọc nước đạt chuẩn, có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp ứng trực và yêu cầu trung tâm xuất trình chứng chỉ chuyên môn của huấn luyện viên."

Mùa hè 2026 chỉ mới bắt đầu chuyển mình. Cơn sốt học bơi tại Thủ đô dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao những tháng tới. Nhưng vượt lên trên giá trị vật chất, chứng kiến con trẻ tự tin, sải tay vững vàng dưới làn nước mát có lẽ là phần thưởng lớn nhất mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong đợi.