Hơn 324 tấn vỏ hàu đổ trái phép bên ao, chủ cơ sở bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sơ chế hàu tại đặc khu Vân Đồn để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện trường tập kết vỏ hàu.

Trước đó, ngày 15/4/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở chế biến hàu tại thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn do Phạm Thị Thắm (SN 1978), trú tại địa phương làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu. Khu vực liền kề nhà xưởng có 2 ao nước; dọc bờ ao tiếp giáp cơ sở tập kết lượng lớn vỏ hàu với tổng khối lượng 324.500 kg.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị kiểm tra, Phạm Thị Thắm tự xây dựng nhà xưởng mái tôn, không có tường bao để thu mua, sơ chế hàu tự phát, không đăng ký kinh doanh theo quy định. Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên để phân loại, bóc tách và sơ chế hàu.

Đối với lượng vỏ hàu thải loại phát sinh, dù đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn để thu gom, xử lý, nhưng để giảm chi phí, Thắm đã chỉ đạo nhân công tại 2 cơ sở đổ toàn bộ vỏ hàu ra khu vực dọc bờ 2 ao cạnh nhà xưởng.

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn, cơ quan chức năng xác định khu vực tập kết vỏ hàu nêu trên không được quy hoạch, phê duyệt là điểm tập kết, xử lý chất thải. Ngày 20/4/2026, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận, số vỏ hàu tập kết tại đây là chất thải rắn thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

