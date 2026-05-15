Từ cây cảnh ven đường đến tiềm năng dược liệu của bằng lăng

Hoa bằng lăng được nghiên cứu với nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý, mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học hiện đại.

Mỗi độ tháng 5 – 6, hoa bằng lăng thường được nhắc đến như một biểu tượng đầy màu sắc của mùa hè. Tuy nhiên, ít người biết rằng, đằng sau vẻ đẹp ấy là một loài thực vật đã được nghiên cứu trong y học với nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý, đặc biệt trong các lĩnh vực chống oxy hóa, kiểm soát đường huyết và kháng viêm.

Bằng lăng (tên khoa học Lagerstroemia speciosa) thuộc họ Lythraceae, phân bố rộng ở các vùng nhiệt đới châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loài cây thân gỗ, thường cao từ 10–20m, hoa nở thành chùm lớn với màu tím đặc trưng, cánh hoa mỏng, nhăn nhẹ. Theo các tài liệu thực vật học, bằng lăng có mùa nở kéo dài từ cuối xuân đến giữa mùa hè, tạo nên chu kỳ sinh học ổn định, thuận lợi cho việc thu hái và nghiên cứu dược liệu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học quốc tế BMC Complementary Medicine and Therapies cho thấy chiết xuất từ hoa bằng lăng có nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý như chống oxy hóa, kháng khuẩn, giảm đau và hạ đường huyết.

Cụ thể, nghiên cứu này chỉ ra rằng chiết xuất hoa có khả năng trung hòa các gốc tự do mạnh (DPPH), đồng thời thể hiện hoạt tính kháng khuẩn với một số chủng vi khuẩn như Staphylococcus aureus. Ngoài ra, thử nghiệm trên mô hình động vật cho thấy chiết xuất hoa có thể giúp giảm đường huyết tới hơn 50% trong một số điều kiện thí nghiệm.

Những kết quả này mở ra một hướng tiếp cận mới: hoa bằng lăng không chỉ là cây cảnh đô thị mà còn có tiềm năng trở thành nguồn nguyên liệu trong dược học.

Ở góc độ hóa sinh, giá trị y học của bằng lăng đến từ hệ hợp chất phong phú. Theo tổng hợp trong nghiên cứu đăng trên International Journal of Current Pharmaceutical Research, cây chứa nhiều hoạt chất như flavonoid, tannin, terpenoid, glycoside và các hợp chất phenolic – những nhóm chất có vai trò quan trọng trong chống oxy hóa và kháng viêm.

Các flavonoid và phenolic giúp trung hòa gốc tự do – yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư. Trong khi đó, tannin và saponin có thể góp phần kháng khuẩn và bảo vệ niêm mạc.

Một trong những hoạt chất được nghiên cứu nhiều nhất trong bằng lăng là corosolic acid – hợp chất có tác dụng tương tự insulin. Theo nghiên cứu của Suzuka University of Medical Science, corosolic acid có khả năng làm giảm đường huyết trong vòng 60 phút sau khi sử dụng, thông qua cơ chế tăng hấp thu glucose vào tế bào và điều hòa chuyển hóa lipid.

Điều này giải thích vì sao trong y học dân gian, bằng lăng (đặc biệt là lá) được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Không chỉ dừng ở tác dụng chuyển hóa, bằng lăng còn thể hiện khả năng chống viêm và giảm đau. Chiết xuất từ cây có khả năng giảm phản ứng viêm trong các mô hình thử nghiệm, thông qua cơ chế ức chế gốc tự do và giảm phản ứng phù nề.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn dừng ở mức in vitro (trong ống nghiệm) hoặc in vivo trên động vật, chưa có nhiều thử nghiệm lâm sàng trên người. Dù bằng lăng có nhiều tiềm năng, nhưng bằng chứng lâm sàng vẫn còn hạn chế và cần thêm nghiên cứu sâu hơn để xác định liều lượng, độ an toàn và hiệu quả thực tế.

Ở góc nhìn chuyên gia, các nhà nghiên cứu dược liệu cho rằng việc sử dụng bằng lăng cần được tiếp cận thận trọng. Trong một số tài liệu tổng quan dược học, các chuyên gia nhấn mạnh rằng dù các hoạt chất như corosolic acid có tiềm năng hỗ trợ điều trị tiểu đường, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị chính thống, và cần có chỉ định từ bác sĩ.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều sản phẩm “trà bằng lăng”, “cao bằng lăng” được quảng bá rộng rãi trên thị trường, nhưng chưa có đủ kiểm chứng khoa học hoặc tiêu chuẩn hóa về hàm lượng hoạt chất.

Bên cạnh giá trị y học, bằng lăng còn có vai trò sinh thái và sức khỏe cộng đồng theo nghĩa rộng. Là cây xanh đô thị phổ biến, bằng lăng góp phần giảm nhiệt độ môi trường, lọc bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí – những yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Từ một loài cây gắn liền với mùa hè, bằng lăng đang dần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học như một nguồn dược liệu tiềm năng. Tuy nhiên, khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng thực tế vẫn còn dài.

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng quan tâm đến dược liệu tự nhiên, hoa bằng lăng – cùng với toàn bộ cây – có thể trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong tương lai. Nhưng để đi đến ứng dụng lâm sàng, cần thêm những nghiên cứu quy mô lớn, đặc biệt là thử nghiệm trên người, nhằm xác định rõ hiệu quả và độ an toàn.

Cho đến lúc đó, giá trị lớn nhất của bằng lăng có lẽ vẫn nằm ở sự cân bằng giữa khoa học và đời sống: vừa là một loài cây làm đẹp đô thị, vừa là một “kho dữ liệu sinh học” mà khoa học vẫn đang tiếp tục khám phá.

​