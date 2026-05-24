Nước kênh hào Thành cổ Vinh ô nhiễm nặng

Dù đã nhiều lần được nạo vét, cải tạo, tình trạng ô nhiễm tại kênh hào Thành cổ Vinh vẫn tái diễn nghiêm trọng. 

Theo Thu Hiền/ Tiền phong
Video: Nước kênh hào Thành cổ Vinh đen ngòm, bốc mùi hôi thối dù nhiều lần nạo vét.

Quần thể di tích Thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m. Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải... Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích.

Tuy nhiên, theo thời gian, kênh hào này dần trở thành nơi tiếp nhận nước mưa và nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân. Hình ảnh dòng nước xanh trong năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Hiện nay, nhiều đoạn hào chuyển màu đen đặc, từng mảng váng nổi dày đặc trên mặt nước, mùi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Bà Thân Thị Hiền (70 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết, dù hào mới được nạo vét nhưng chỉ sau thời gian ngắn, nước lại chuyển màu đen, bốc mùi khó chịu. “Bốc mùi nồng nặc không ai chịu được. Ở trong nhà cũng phải đóng kín cửa vì mùi quá nặng. Nhiều người dân ở xung quanh kênh ốm đau đều phải đi sơ tán nơi khác”, bà Hiền nói.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần triển khai các dự án cải tạo môi trường cho hào Thành cổ Vinh. Năm 2016, UBND TP Vinh (cũ) từng đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án cải tạo hào thành, gồm các hạng mục như nạo vét, xây kè, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và chiếu sáng. Đến năm 2018, dự án hoàn thành và từng giúp cảnh quan khu vực thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ sau ít tháng, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.
Đầu năm 2025, địa phương tiếp tục chi 15 tỷ đồng để cải thiện hệ thống thoát nước, trong đó có 5 tỷ đồng dành cho việc nạo vét và pha loãng nước trong hào bằng cách bơm nước từ sông Vinh vào khu vực cầu Cửa Tiền. Dù vậy, hiệu quả vẫn chưa như kỳ vọng.
Đáng chú ý, giữa tháng 8/2025, nước trong hào chuyển màu đen đặc khiến cá tự nhiên chết hàng loạt trên đoạn dài hơn 100m, gây mùi nặng. Chính quyền địa phương cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mưa lớn đột ngột làm thay đổi môi trường nước khiến cá bị sốc.
Ghi nhận thực tế ngày 23/5/2026, tình trạng ô nhiễm tiếp tục tái diễn với nước đen ngòm, bùn thải đặc quánh, rác nổi nhiều nơi hai bên lòng hào.

Dòng nước đen kịt, bốc mùi, bị ô nhiễm nặng

Người dân quanh khu vực cho rằng cần có giải pháp lâu dài thay vì chỉ xử lý tạm thời. Trong đó, cần kiểm soát chặt nguồn nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra hào, đồng thời nghiên cứu bổ sung hệ thống xử lý nước và cải tạo cảnh quan để tránh tình trạng ô nhiễm lặp đi lặp lại.

