Lai Châu: Hai cán bộ Công an kịp thời cứu người dân đuối nước

Ngày 29/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 27/7, tranh thủ không có ca trực, Trung úy Lý A Chánh, cán bộ Công an xã Pa Khoá và Trung úy Nguyễn Duy Khánh, cán bộ Công an xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ rủ nhau qua xã Nậm Tăm để giao lưu thể thao.

Hai cán bộ Công an đưa người đàn ông lên bờ.

Khoảng 14h30 cùng ngày, khi đang đi đến khu vực suối Nà Tăm thuộc địa phận xã Nậm Tăm, hai cán bộ công an nghe thấy tiếng kêu cứu có người bị đuối nước nên đã dừng xe chạy đến bờ suối. Qua lời kể của một số người dân đang đứng xung quanh được biết anh Tao Văn Điếng (SN 1990, trú bản Nà Tăm, xã Nậm Tăm) vừa đi qua suối bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá và rơi chìm xuống suối, do khu vực này nước sâu, dòng chảy xiết nên mọi người không dám xuống tìm kiếm.

Nhận thấy tình huống nghiêm trọng, hai đồng chí Chánh và Khánh đã không chút do dự, ngay lập tức nhảy xuống dòng nước. Sau khoảng một phút tìm kiếm vật lộn dưới dòng nước xiết, hai đồng chí phát hiện anh Điếng đang bất tỉnh dưới đáy suối nên đã nhanh chóng kéo nạn nhân lên mặt nước để đưa vào bờ. Với kinh nghiệm và kỹ năng sơ, cấp cứu đã được tập huấn, hai đồng chí Khánh và Chánh đã cùng người dân địa phương đã nhanh chóng hà hơi, thổi ngạt cứu sống người bị nạn rồi bàn giao cho người thân của nạn nhân đưa về nhà chăm sóc.

Anh Điếng cùng 2 chiến sĩ Công an đã cứu mình.

Sau hơn một ngày điều dưỡng, sức khỏe và tinh thần của anh Điếng đã hồi phục. Trong niềm vui mừng vì người thân đã thoát chết trong gang tấc, gia đình anh Điếng đã tìm cách liên hệ mời hai đồng chí Công an đến nhà để cảm ơn. Anh Điếng đã viết ít dòng thư bày tỏ sự biết ơn những người chiến sĩ Công an đã không quản hiểm nguy, dũng cảm lao xuống dòng suối chảy xiết để cứu mình. Nếu do dự thêm vài phút thì anh Điếng chắc chắn sẽ thiệt mạng.

Việc làm của hai đồng chí đã góp phần viết tiếp truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.