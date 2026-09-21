Người ta tiền tỷ mới đầu tư, mình muốn bắt đầu từ 20 triệu thì sao?

Nhắc đến đầu tư, nhiều người thường nghĩ phải có một khoản vốn đáng kể, nhưng nếu mỗi tháng chỉ thu xếp được vài triệu đồng thì sao?

Tích lũy An Gia từ ABBank mang đến khách hàng cách tiếp cận với khả năng vừa tích lũy từng bước, vừa phân bổ một phần dòng tiền vào đầu tư lợi suất cam kết, cùng quyền lợi bảo vệ sức khỏe xuyên suốt thời gian tích lũy. Tất cả bắt đầu với một con số nhỏ.

Câu hỏi đặt ra, số nhỏ là bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu hay 200 hay 500 triệu đồng?

Con số của Tích lũy An Gia có thể khiến bạn bất ngờ.

Tiền đôi chục triệu, không “canh” thị trường vẫn có thể đầu tư, 100% khả năng sinh lời

Đây là cách Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) hiện thực hóa khả năng đầu tư từ con số nhỏ khi phát triển giải pháp Tích lũy An Gia. Khách hàng bắt đầu với khoản tham gia tối thiểu 20 triệu đồng, sau đó có thể tích lũy định kỳ tối thiểu từ 2 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian lựa chọn từ 1–10 năm.

Điểm đáng chú ý là khoản tiền được “may đo” theo chính nhu cầu của khách hàng. Cùng một khoản tiền, người tham gia chọn tỷ lệ phân bổ giữa đầu tư và tiết kiệm.

Người ưu tiên sự ổn định có thể dành tỷ trọng cao hơn cho tiết kiệm; người kỳ vọng gia tăng giá trị có thể tăng tỷ trọng đầu tư. Khách hàng không phải trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư hay tự theo dõi thị trường để ra quyết định, nhưng vẫn chủ động lựa chọn cách phân bổ dòng tiền theo mục tiêu và khả năng tài chính.

Một điểm khiến khách hàng an tâm khi tham gia Tích lũy An Gia đó là cơ chế sinh lời được xác định rõ cho từng cấu phần. Phần tiết kiệm được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên; phần đầu tư hưởng mức lợi suất theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank tại từng thời điểm, cam kết lợi suất theo từng chu kỳ 12 tháng, được công bố từ đầu kỳ.

Như vậy, tiền ít hay ngại “canh” thị trường không đồng nghĩa việc bạn phải đứng ngoài câu chuyện đầu tư. Với Tích lũy An Gia, khách hàng có thể bắt đầu bằng nguồn lực đang có, tích lũy thêm từng tháng và lựa chọn tỷ lệ đầu tư phù hợp với mình.

Đáng chú ý, ngay cả khi đã tham gia Tích lũy An Gia, khách hàng vẫn có thể linh hoạt gia tăng mức tiền đóng định kỳ theo khả năng tài chính. Khi có thêm nguồn tiền tích lũy bổ sung, khoản đóng thêm tiếp tục được áp dụng mức lãi suất/lợi suất đã xác lập từ đầu kỳ. Khách hàng cũng không bị trừ phí quản lý trong suốt quá trình tham gia giải pháp, và dễ dàng quản lý kế hoạch tích lũy trên app ABBank.

Như vậy, khoản tiền nhỏ được đưa đều đặn vào một kế hoạch và tiếp tục sinh lời theo thời gian chính là cách tài sản từng bước được bồi đắp với Tích lũy An Gia.

2 triệu đồng mỗi tháng có thể là một bước nhỏ, nhưng khi được duy trì đều đặn sẽ tạo nên kỷ luật tài chính cho mục tiêu dài hạn

Tích lũy cho tương lai hạnh phúc, thêm quyền lợi chăm sóc sức khỏe

Bên cạnh tiết kiệm và đầu tư, khách hàng tham gia Tích lũy An Gia còn có thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe đi kèm mà không hề mất phí.

Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi. Quyền lợi cụ thể áp dụng theo điều kiện, điều khoản của chương trình bảo hiểm.

Cấu phần này giúp kế hoạch dài hạn không chỉ hướng tới tích lũy và gia tăng giá trị, mà còn thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe cho chính người đang tạo ra nguồn tài chính để duy trì kế hoạch.

Không phải ai cũng có điều kiện bắt đầu hành trình tích lũy, đầu tư với vài trăm triệu hay tiền tỷ. Nhưng khi 20 triệu đồng khởi đầu và 2 triệu đồng mỗi tháng được đưa đều đặn vào một kế hoạch có tiết kiệm, đầu tư và cơ chế sinh lời được xác định rõ, khoản tiền nhỏ xây nên “đường đi” cho mục tiêu lớn. Đó cũng là cách kỷ luật tài chính được hình thành: không chờ có thật nhiều tiền mới bắt đầu, mà chủ động và tối ưu nguồn lực đang có cho tương lai.