‘Đại Lộ Thịnh Vượng’ VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot?

Cuối tuần này, phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của ‘Đại Lộ Thịnh Vượng’ thuộc Cashless City – tổ hợp trải nghiệm tài chính số do VPBank kiến tạo trong khuôn khổ Ngày tài chính số 2026.

Ngày Tài chính số 2026 với chủ đề ‘Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số’ do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức. Sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong 2 ngày 6/6 và 7/6 với chuỗi hoạt động và nhiều không gian số sáng tạo. Đây là lần thứ tư liên tiếp VPBank đồng hành cùng chương trình.

Thiết kế monopoly độc đáo tại Đại Lộ Thịnh Vượng

Trên nền tảng ‘VPBank Cashless City’, năm nay ngân hàng mang đến trải nghiệm thú vị khi hiện thực hóa bàn cờ tỷ phú (Monopoly) thành tổ hợp trải nghiệm tương tác mang tên Đại Lộ Thịnh Vượng. Khách tham quan sẽ nhập vai thành những nhà đầu tư thực chiến, khám phá hệ sinh thái tài chính số đỉnh cao và rinh trọn ‘cơn mưa’ quà tặng.

Hành trình khám phá Đại Lộ Thịnh Vượng của VPBank được số hóa toàn diện đến từng điểm chạm, dẫn dắt khách tham quan bước vào một không gian trải nghiệm liền mạch. Khách tham quan chỉ cần tham gia các trò chơi tương tác để tích lũy điểm thưởng (Coin Thịnh Vượng), bứt phá điểm số và đổi những quà tặng hấp dẫn ở cuối chặng. Đặc biệt, đây còn là cơ hội ‘săn’ những tấm vé dự E-Concert - đại nhạc hội với quy mô đầu tư lớn cùng dàn nghệ sĩ triệu view sở hữu sức hút hàng đầu.

Ngay tại cổng vào của gian hàng, khách tham quan sẽ thực hiện "ghi danh cư dân". Sau đó, hệ thống sẽ cấp một mã QR định danh để theo dõi xuyên suốt hành trình, đồng thời tặng ngay "vốn khởi hành" trị giá 100 Coin vào tài khoản trải nghiệm. Dựa trên mã QR này, hệ thống công nghệ của VPBank sẽ tự động điều hướng khách hàng tự do khám phá các phân khu được mô phỏng theo mô hình cờ tỷ phú (Monopoly).

Tại gian hàng VPBank, hành trình số hóa được nâng tầm thành một chuỗi trải nghiệm tài chính tương tác đầy thú vị và mang tính thực chiến cao. Điểm nhấn đầu tiên là phân khu VPBank CommCredit – “Đường đua thịnh vượng”, nơi khách tham quan được hóa thân thành những tiểu thương năng động, vượt qua thử thách bứt phá các mục tiêu tài chính của bản thân thông qua trò chơi cảm biến âm thanh độc đáo.

Tiếp theo, tại không gian của VPBank NEO, người dùng sẽ được trực tiếp tiếp cận phong cách sống không tiền mặt thời thượng thông qua tính năng thanh toán không chạm Pay By Account mượt mà. Không dừng lại, khu vực VPBank Card Zone mở ra một thế giới đặc quyền khi dẫn dắt khách quan khám phá bộ sưu tập thẻ quyền năng, được thiết kế may đo hoàn hảo cho từng phong cách sống cá nhân.

Cuối cùng, để hiện thực hóa tư duy đầu tư thông minh, khách hàng sẽ bước vào không gian sinh lời tự động và tham gia thử thách vui nhộn cùng trò chơi "Nhịp điệu sinh lời" – một phương thức sáng tạo giúp người chơi dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các tính năng ưu việt của giải pháp Super Sinh Lời từ VPBank.

Chinh phục hệ sinh thái số, nhận quà chất và ‘cháy hết mình’ cùng E-Concert

Bên cạnh các giải pháp tài chính của ngân hàng mẹ VPBank, Đại Lộ Thịnh Vượng còn là nơi hội tụ loạt thương hiệu uy tín thuộc hệ sinh thái. Tất cả cộng hưởng tạo nên một không gian tương tác bùng nổ.

Bảo hiểm số OPES mang đến sự kiện giải pháp bảo vệ toàn diện cho “tổ ấm” (Bảo hiểm Nhà an gia O.HOUSE) và “xế cưng” (Bảo hiểm vật chất ô tô O.CAR) trước mọi rủi ro. Tinh thần bảo hiểm số được hiện thực hóa theo cách gần gũi và dễ tiếp cận thông qua chuỗi trò chơi phiêu lưu trên thiết bị di động. Sau khi hoàn thành phần chơi, người chơi chỉ cần tải ứng dụng OPES và theo dõi Zalo OA sẽ nhận các phần quà hấp dẫn như vé tham dự E-Concert, điểm thưởng LynkiD cùng những quà tặng lưu niệm mang dấu ấn thương hiệu.

Khách hàng hào hứng tham gia minigame nhận quà tại Ngày không tiền mặt 2025. Ảnh VPBank.

Di chuyển đến khu vực của Ngân hàng số Cake, khách tham quan sẽ được thử thách sự khéo léo và nhanh nhạy thông qua trò chơi "Plinko Cake" kịch tính. Đây là cơ hội để người chơi tích lũy Coin thưởng và rinh về những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, Cake tặng ngay quà trendy là ‘Gậy thanh toán một chạm' (Wand tap to pay) dành cho những khách hàng mở thẻ Cake Freedom 2in1, đi kèm ưu đãi hoàn tiền lên đến 20% khi chi tiêu.

Dừng chân tại phân khu của Chứng khoán VPBankS, khách tham quan có thể tìm hiểu và trải nghiệm ứng dụng NEO Invest – nền tảng đầu tư số toàn diện từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến các danh mục mẫu ePortfolio. NEO Invest loại bỏ mọi rào cản gia nhập thị trường, giúp khách hàng đầu tư dễ dàng, minh bạch và chủ động. Khách tham quan chỉ cần hoàn tất mở tài khoản ngay tại quầy/hoặc nạp tiền vào tài khoản là có thể sở hữu ngay vé concert và ô che nắng tiện lợi.

Hành trình chinh phục ‘Đại Lộ Thịnh Vượng’ sẽ khép lại trọn vẹn khi người chơi tiến về đích để quy đổi số điểm tích lũy. VPBank mang đến hàng chục ngàn phần quà độc đáo với tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng. Người chơi sẽ nhận những món quà thiết thực và sành điệu, từ quạt điện tiện lợi, khăn bandana cá tính cho đến dây đeo điện thoại thời trang hay bộ sticker xinh xắn.

Đặc biệt, trong hai ngày diễn ra sự kiện, khách hàng đặt xe trên ứng dụng Be khi chọn điểm đi hoặc điểm đón là Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hệ thống sẽ tự động giảm 25% (tối đa 50.000 đồng); hoặc chủ động nhập mã ‘VPBankeconcert’ cho bất kỳ lộ trình nào để được giảm 30% (tối đa 50.000 đồng). Be cũng dành tặng 5 voucher trị giá 2 triệu đồng mỗi voucher cho những người chơi may mắn nhất tham gia E-Concert.

E-Concert - sự kiện âm nhạc tâm điểm của Ngày không tiền mặt 2025. Ảnh VPBank.

Vào lúc 19h ngày 6/6, không gian ngày hội sẽ thực sự bùng nổ với đại nhạc hội E-Concert. Sự đổ bộ của dàn line-up đình đám Isaac, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Grey D, Thoại Nghi, MC Đại Dũng, DJ TOXIC hứa hẹn đưa hàng ngàn tín đồ âm nhạc hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao giao thoa giữa công nghệ và cảm xúc.

Từ hệ sinh thái tài chính số toàn diện, chuỗi hoạt động tương tác đa dạng đến sân khấu âm nhạc bùng nổ, VPBank mong muốn tạo nên cầu nối đưa các trải nghiệm tài chính số đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, sự kiện góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong cách sống số, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số cho người dân Việt Nam.

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