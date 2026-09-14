Tích lũy An Gia: chỉ từ 2 triệu đồng mỗi tháng vừa tích lũy vừa đầu tư

Nhiều kế hoạch quan trọng cho tương lai cứ tặc lưỡi hẹn “chờ đủ tiền”, trong khi bạn có thể bắt đầu ngay từ mốc số nhỏ cùng một kỷ luật tài chính kiên trì.

Với Tích lũy An Gia của ABBank, khách hàng có thể bắt đầu từ 20 triệu đồng, duy trì từ 2 triệu đồng mỗi tháng, chủ động gửi thêm theo khả năng và lựa chọn cách phân bổ tiết kiệm – đầu tư để tiền sinh lời tối ưu trên hành trình dài hạn.

Tài chính hạnh phúc từ 2 triệu đồng mỗi tháng

Dấu mốc tích lũy tối thiểu 20 triệu đồng và định kỳ gửi thêm 2 triệu đồng mỗi tháng, với nhiều người, có thể là con số không đáng kể. Nhưng theo chặng đường dài 5 hay 10 năm, đây lại là khởi đầu thuận lợi để ngay cả những gia đình nhỏ, chưa khá giả, cũng có thể tạo nên nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Số tiền này càng là một bệ phóng ý nghĩa khi giá trị của việc tích lũy, chuẩn bị cho tương lai còn nằm thời gian, khả năng duy trì và cơ hội bổ sung thêm khi điều kiện tài chính tốt hơn. Khi được duy trì đều đặn trong một hoặc nhiều năm, đó không còn đơn thuần là tiền để dành mà trở thành kỷ luật tài chính cho một mục tiêu, một tương lai hạnh phúc cho cả gia đình.

Tích lũy An Gia từ ABBank đồng hành cùng khách hàng chuẩn bị một tương lai tài chính vững chắc

Đây cũng là cách giải pháp Tích lũy An Gia của ABBank được phát triển để tiếp cận với nhu cầu thực tế của khách hàng, giúp khách vừa tiết kiệm vừa đầu tư, tạo sự an tâm trọn vẹn cho khoản tiền của mình mà vẫn sinh lời đều đặn.

Thay vì chờ gom đủ một khoản lớn mới gửi, khách hàng của Tích lũy An Gia có thể bắt đầu với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng, sau đó duy trì tích lũy định kỳ từ 2 triệu đồng mỗi tháng, thời gian lựa chọn từ 1–10 năm. Khi thu nhập tăng hoặc dòng tiền tốt hơn, khách hàng có thể chủ động “gửi góp” thêm để mục tiêu tích lũy lớn dần theo khả năng tài chính.

Đặc biệt, khoản tích lũy của khách hàng được phân bổ giữa tiết kiệm và đầu tư theo tỷ lệ do chính khách hàng lựa chọn. Người ưu tiên ổn định có thể dành tỷ trọng lớn hơn cho tiết kiệm; người kỳ vọng gia tăng giá trị khoản tiền có thể tăng tỷ trọng cho đầu tư. Khách hàng không phải trực tiếp thực hiện hoạt động đầu tư nhưng vẫn chủ động quyết định cách phân bổ dòng tiền theo mục tiêu của mình.

Với phần tiết kiệm, khách hàng được hưởng lãi suất cố định lên tới 7%/năm trong năm đầu tiên; phần đầu tư được hưởng mức lợi suất cao hơn theo thông báo của đối tác hợp tác với ABBank. ABBank và đối tác triển khai giải pháp cam kết lợi suất theo chu kỳ 12 tháng, công bố vào đầu mỗi năm, bảo toàn vốn và sinh lời theo cơ chế của giải pháp. Khách hàng không mất phí quản lý trong suốt quá trình tích lũy.

Như vậy, thay vì phải giải riêng từng câu hỏi “có bao nhiêu mới bắt đầu được?”, “mỗi tháng để dành bao nhiêu?”, “nên gửi tiết kiệm hay đầu tư?”, khách hàng có thể xây dựng một kế hoạch theo chính khả năng và mục tiêu của mình: bắt đầu từ khoản vừa sức, tích lũy đều, bổ sung linh hoạt và để tiền tiếp tục sinh lời theo cách phân bổ đã lựa chọn.

Đó cũng là ý nghĩa của tính “may đo” mà giải pháp Tích lũy An Gia hướng tới, không áp một công thức tài chính giống nhau cho mọi người, mà bắt đầu từ chính túi tiền và mục tiêu của mỗi người để có thể đồng hành lâu dài.

Khách hàng có thể tích lũy dễ dàng trên App của ABBank, bắt đầu với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng, sau đó duy trì tích lũy định kỳ từ 2 triệu đồng mỗi tháng

Chăm sóc “trụ cột tài chính” của gia đình

Một kế hoạch tài chính dài hạn không chỉ phụ thuộc vào nguồn tiền. Người tạo ra khoản tích lũy cũng cần đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, tạo thu nhập và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

Vì vậy, cùng với tính năng tích lũy và sinh lời, khách hàng tham gia giải pháp Tích lũy An Gia còn có thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe. Tùy kế hoạch lựa chọn, khách hàng có thể nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới 150% số dư gốc tích lũy, tối đa 30 tỷ đồng; trợ cấp nằm viện tới 3 triệu đồng/ngày, tối đa 180 triệu đồng/năm và thời gian bảo vệ tới 71 tuổi.

Đáng chú ý, chi phí bảo hiểm không trừ vào khoản tiền tham gia của khách hàng. Nghĩa là trong khi dòng tiền vẫn được dành cho kế hoạch tích lũy – đầu tư, khách hàng còn có thêm một lớp bảo vệ sức khỏe song hành.

Nếu tích lũy và sinh lời giúp chuẩn bị nguồn lực cho tương lai, quyền lợi sức khỏe giúp chăm sóc chính người đang tạo dựng nguồn lực đó. Đây cũng là cách ABBank đưa yếu tố con người vào một kế hoạch tài chính dài hạn: không chỉ đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa kế hoạch tích lũy cho tương lai, mà còn quan tâm đến khả năng duy trì hành trình ấy trước những biến động của cuộc sống.

Tương lai tài chính vững vàng đến từ những bồi đắp kiên trì ngay từ hôm nay

Nhân dịp ra mắt Giải pháp Tích lũy An Gia, ABBank dành tặng 2.000 khăn lụa phiên bản đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên. Số lượng quà tặng có hạn và áp dụng theo thể lệ chương trình.