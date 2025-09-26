Hỗ trợ người dân nhận lại 150 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Bỗng nhiên nhận được 150 triệu đồng từ tài khoản lạ, Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan Công an, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân trên địa bàn tiến hành xác minh, trao trả số tiền 150 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (Lâm Đồng) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào chiều 25/9, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1993 trú tại tổ dân phố Đại Lợi, xã Đức Thọ) bất ngờ nhận được 150 triệu đồng chuyển nhầm từ tài khoản lạ. Sau đó, chị Hằng đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Thọ đã xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1975, trú tại xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng).

Ngay sau đó, Công an xã Đức Thọ phối hợp với công an xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) thực hiện công tác chuyển trả số tiền 150 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho Hoàng Thị Ngọc Ánh.

Nhận lại tài sản, chị Ánh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hằng cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an xã Đức Thọ.

