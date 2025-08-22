Hà Nội

Xã hội

Hỗ trợ người dân lấy lại 2 tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Công an xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) vừa xác minh, trợ giúp một người dân lấy lại được 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm.

Hạo Nhiên

Ngày 22/8, thông tin từ Công an xã Cẩm Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả lại số tiền 2 tỷ đồng chuyển nhầm tài khoản cho một người dân trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 20/8, tài khoản ngân hàng của chị L.T.H.T (SN 2006, trú tại xã Cẩm Bình) nhận được số tiền chuyển khoản 02 tỷ đồng từ tài khoản lạ chuyển đến.

68a7f05a42745.jpg
Chị T. chuyển trả lại số tiền 2 tỷ đồng cho chị V.

Ngay sau đó, có nhiều cuộc gọi đến điện thoại của chị với danh xưng là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) đề nghị chị chuyển trả lại số tiền trên. Tuy nhiên, chị L.T.H.T nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên đã trình báo vụ việc với Công an xã Cẩm Bình.

Nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Bình đã xác minh nội dung vụ việc, xác định được chị Đ.T.H.V (trú tại xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh) là người đã chuyển khoản nhầm số tiền 02 tỷ đồng vào tài khoản chị T.

Đến ngày 21/8, cơ quan Công an đã phối hợp, hướng dẫn chị T. chuyển trả lại số tiền trên cho chị V.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị V. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị T. cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cẩm Bình.

(Nguồn: SGGP)
