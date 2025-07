Người phụ nữ mất 300 triệu khi đầu tư sàn giao dịch vàng

Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan vụ lừa đảo trên không gian mạng Mr Pip.

Tại buổi họp báo công bố kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng thông qua hệ thống sàn giao dịch tài chính Mr Pips, đứng đầu là Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).