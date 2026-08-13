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Sống Khỏe

Người phụ nữ có khối u vú phát triển hơn 1kg sau hai năm vì ngại đi khám

Từ một khối bất thường nhỏ ở vú phải, người phụ nữ 37 tuổi trì hoãn thăm khám suốt hai năm, khiến khối u phát triển hơn 1kg.

Thúy Nga

Khoảng hai năm trước, người phụ nữ 37 tuổi phát hiện một khối bất thường ở vú phải. Khi đó, khối u còn nhỏ, chưa gây nhiều khó chịu lại sợ phải phẫu thuật nên người bệnh ngại đi khám. Trong thời gian này, khối u tiếp tục phát triển khiến vú phải nặng, sa trễ và biến dạng rõ rệt.

Khối u lớn cũng gây đau tức, vướng víu trong sinh hoạt. Chỉ khi khối u phát triển quá lớn, kéo toàn bộ bầu ngực phải xuống thấp và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, chị mới quyết định đến bệnh viện.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả siêu âm và sinh thiết xác định người bệnh mắc u diệp thể vú (phyllodes tumor). Đây là loại u phát sinh từ mô đệm của tuyến vú, có thể phát triển nhanh, đạt kích thước lớn và tái phát sau điều trị.

Sau hai năm, khối u đã làm giãn da, gây sa trễ và biến dạng nghiêm trọng vú phải. Theo ê-kíp điều trị, nếu chỉ cắt bỏ khối u, người bệnh có nguy cơ còn lại bầu ngực lép, biến dạng và mất cân đối.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong ca phẫu thuật, khối u đặc chắc, trọng lượng hơn 1kg được lấy bỏ hoàn toàn. Ê-kíp đồng thời tạo hình vú phải bằng kỹ thuật treo sa trễ, thu gọn phần da dư và sắp xếp lại mô tuyến.

Sau phẫu thuật, hình thể hai bên vú được cải thiện rõ rệt.

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, u diệp thể có thể tăng kích thước nhanh. Khi người bệnh đến viện muộn, tổn thương càng lớn, phẫu thuật càng phức tạp và việc bảo tồn, phục hồi hình thể vú cũng khó khăn hơn.

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Các bác sĩ lưu ý, phụ nữ cần đi khám khi phát hiện khối bất thường ở vú, hai bên vú đột ngột mất cân xứng, một bên vú tăng kích thước nhanh, da vú thay đổi, biến dạng hoặc núm vú tiết dịch bất thường.

U diệp thể thường được điều trị bằng phẫu thuật lấy bỏ hoàn toàn. Ngay cả những trường hợp lành tính vẫn có thể tái phát, vì vậy người bệnh cần được theo dõi và tái khám theo lịch của bác sĩ.

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