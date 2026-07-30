Sinh thiết không thấy ung thư, sự thật bất ngờ được hé lộ trên bàn mổ

PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, khi trực tiếp thăm khám, ông nhận thấy khối u có nhiều đặc điểm đáng nghi ngờ như bề mặt gồ ghề, ranh giới không rõ và xuất hiện ở người bệnh lớn tuổi. Những dấu hiệu này không phù hợp với kết quả sinh thiết lành tính trước đó, nên ê-kíp quyết định bóc tách khối u để xác định chính xác bản chất tổn thương.

"Không có xét nghiệm nào đạt độ nhạy và độ đặc hiệu 100%. Vì vậy, kết quả xét nghiệm luôn cần được đối chiếu với biểu hiện lâm sàng của người bệnh. Trong nhiều trường hợp, chính sự thăm khám của bác sĩ mới là yếu tố quyết định hướng xử trí", PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Sau khi bóc tách khối u, ê-kíp đã chỉ định thực hiện sinh thiết lạnh. Đây là kỹ thuật cắt một phần mô để chẩn đoán nhanh dưới kính hiển vi ngay trong khi người bệnh vẫn đang được gây mê.

Khối u được bóc tách mang đi sinh thiết kết luận ung thư - Ảnh BVCC

Chỉ sau ít phút, kết quả từ Khoa Giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương hướng đến ung thư biểu mô chế nhầy tuyến vú.

Kết quả này đã làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch điều trị. Thay vì chỉ bóc khối u như dự kiến ban đầu, các bác sĩ chuyển sang cắt bỏ toàn bộ tổn thương và tiến hành đánh giá giai đoạn ung thư ngay trong cùng cuộc phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, việc phát hiện ung thư ngay trên bàn mổ giúp người bệnh được điều trị triệt để trong một lần phẫu thuật. Nếu chỉ phát hiện bệnh sau khi có kết quả giải phẫu bệnh chính thức, người bệnh nhiều khả năng sẽ phải trải qua thêm một cuộc mổ khác để điều trị triệt căn.

Theo khuyến cáo của PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, phụ nữ nên tự khám vú hằng tháng sau khi sạch kinh. Khi phát hiện khối bất thường mới xuất hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ như khối cứng, thay đổi da vùng vú, núm vú tụt hoặc tiết dịch bất thường, cần đến khám tại cơ sở chuyên khoa để được đánh giá.

Đặc biệt, phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ bằng chụp X-quang tuyến vú theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời kết hợp siêu âm khi cần thiết nhằm phát hiện những tổn thương còn rất nhỏ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ có cơ hội điều trị hiệu quả và cải thiện tiên lượng sống. Vì vậy, người dân không nên chỉ dựa vào một kết quả xét nghiệm riêng lẻ để tự khẳng định mình hoàn toàn không mắc bệnh, mà cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi và tái khám của bác sĩ.

Sinh thiết lành tính có thể vẫn bỏ sót ung thư khi nào? - Mẫu sinh thiết chưa lấy đúng vùng tổn thương. - Khối u nhỏ hoặc nằm sâu trong tuyến vú. - Hình ảnh học và khám lâm sàng vẫn có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính. - Có sự không thống nhất giữa kết quả xét nghiệm và biểu hiện của người bệnh. - Khi bác sĩ đề nghị sinh thiết lại, sinh thiết lạnh hoặc phẫu thuật để xác định chẩn đoán, người bệnh nên phối hợp thực hiện nhằm tránh bỏ sót ung thư và có phương án điều trị kịp thời.

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