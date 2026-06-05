Khối u vú nặng gần 4kg gây biến chứng vì người bệnh ngại đi khám

Trước khi nhập viện, bà V.T.M.A (50 tuổi, Ninh Bình) đã nhận thấy khối u ở vú phải phát triển nhanh bất thường. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại nên người bệnh không đi khám mà cố gắng chịu đựng trong suốt gần một năm.

Theo thời gian, khối u ngày càng tăng kích thước, gây chèn ép, đau tức vùng ngực và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày. Chỉ đến khi tình trạng trở nên khó chịu, người bệnh mới quyết định đến Bệnh viện K thăm khám. Kết quả bác sĩ xác định người bệnh có khối u xơ tuyến vú phải kích thước rất lớn, đường kính khoảng 25cm.

Khối u khổng lồ được bóc tách

TS.BS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng sức khỏe toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối do khối u lớn làm chênh lệch kích thước trái, phải.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ toàn bộ khối u, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa tuyến vú cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã bóc tách và loại bỏ hoàn toàn khối u có đường kính 26cm, nặng 3,5kg, đồng thời bảo tồn được tuyến vú. Đây là một trong những trường hợp có khối u vú kích thước rất lớn được điều trị thành công tại bệnh viện.

Hiện sức khỏe của bà A. sau phẫu thuật ổn định. Việc sinh hoạt thường ngày cũng thuận lợi hơn khi không còn phải mang theo khối u nặng nề như trước.

TS.BS Phạm Hồng Khoa khuyên, phụ nữ cần chủ động theo dõi sức khỏe, không nên chủ quan hoặc trì hoãn việc thăm khám khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Những biểu hiện như xuất hiện khối bất thường ở vú, vú to nhanh bất thường, đau tức kéo dài, thay đổi hình dạng hoặc kích thước vú cần được kiểm tra sớm tại các cơ sở chuyên khoa.

Việc phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm không chỉ giúp quá trình can thiệp đơn giản hơn, giảm nguy cơ biến chứng mà còn góp phần bảo tồn tối đa chức năng và thẩm mỹ của tuyến vú.

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