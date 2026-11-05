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Kinh doanh - Địa ốc

Samsung và Apple chuẩn bị đối đầu ở công nghệ camera ẩn

Việc đưa camera ẩn trở lại điện thoại gập thế hệ mới đặt ra bài toán lớn về sự cân bằng giữa màn hình vô cực và chất lượng hình ảnh.

Bảo Châu

Thị trường điện thoại thông minh màn hình gập đang chứng kiến sự chuyển dịch tâm điểm cạnh tranh giữa hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Bỏ qua những tranh cãi về độ bền bản lề hay sự cố nứt màn hình từng gây xôn xao dư luận đối với dòng thiết bị gập của Apple, sự chú ý của giới công nghệ hiện tập trung vào công nghệ camera ẩn dưới màn hình (UDC). Đây được xem là yếu tố có thể thay đổi toàn bộ diện mạo của dòng smartphone cao cấp thông qua việc loại bỏ hoàn toàn phần khuyết đốm trên màn hình hiển thị.

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Ảnh: PhoneArena

Các nguồn tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu smartphone gập thế hệ mới Galaxy Z Fold 9, dự kiến ra mắt vào năm 2027, có thể sẽ mang công nghệ camera selfie ẩn quay trở lại trên màn hình chính. Khác với thiết kế đục lỗ truyền thống vốn để lộ ống kính rõ rệt, công nghệ UDC đặt cụm cảm biến ngay phía dưới lớp điểm ảnh, giúp không gian hiển thị liền mạch hoàn toàn. Nếu các thông tin này chính xác, bước đi mới sẽ đặt mẫu flagship của tập đoàn Hàn Quốc vào thế đối đầu trực tiếp với mẫu điện thoại gập iPhone Duo của Apple, khi thiết bị cũng được cho là sẽ tích hợp hệ thống camera ẩn tương tự.

Tranh cãi về tính thiết thực của ống kính ẩn trên màn hình gập

Dù mang lại lợi thế lớn về mặt thị giác, việc ẩn đi ống kính selfie chưa hẳn là yêu cầu cấp thiết đối với mọi người dùng thiết bị gập. Trên thực tế, phần lớn người tiêu dùng không quá bận tâm về vết cắt nhỏ của camera, nhất là khi các nhà sản xuất biết cách tối ưu vị trí đặt ống kính. Chẳng hạn, dòng Find N6 của Oppo đã chứng minh việc đẩy camera về góc màn hình vẫn đảm bảo được không gian hiển thị tương đối gọn gàng và thẩm mỹ.

Quan trọng hơn, đối với thiết bị gập dạng sách, camera selfie phía trong không phải là công cụ tối ưu nhất cho nhu cầu chụp ảnh chân dung chất lượng cao. Lợi thế lớn nhất của dòng máy này là khả năng tận dụng ngay cụm camera chính phía sau để chụp ảnh tự sướng. Khi mở rộng thiết bị và dùng màn hình phụ bên ngoài làm kính ngắm, người dùng có thể dễ dàng căn chỉnh khung hình và thu được chất lượng ảnh vượt trội nhờ cảm biến cùng ống kính cao cấp hơn hẳn.

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Ảnh: Reuters

Do đó, cảm biến phía trong thường chỉ đóng vai trò phục vụ các cuộc gọi video, họp trực tuyến hay chụp ảnh nhanh. Điều này đặt ra câu hỏi về tính thực tế đối với kế hoạch mang công nghệ UDC trở lại, liệu sự thay đổi thiết kế này có thực sự mang lại nâng cấp đáng giá cho trải nghiệm sử dụng hằng ngày?

Bài toán chất lượng hình ảnh và áp lực cạnh tranh

Công nghệ camera ẩn vốn không phải là khái niệm xa lạ đối với dòng Galaxy Z Fold. Tính năng này từng xuất hiện trên nhiều thế hệ trước khi bị loại bỏ ở phiên bản Galaxy Z Fold 7. Nguyên nhân cốt lõi khiến nhà sản xuất tạm dừng tiếp cận công nghệ này nằm ở chất lượng hình ảnh. Do ống kính phải thu nhận ánh sáng xuyên qua lớp điểm ảnh của màn hình, các thử nghiệm trước đây gặp rất nhiều rào cản kỹ thuật, dẫn đến hiện tượng giảm độ sắc nét, thiếu độ sáng và chất lượng ảnh chụp không đạt kỳ vọng của phân khúc cao cấp.

Khắc phục hạn chế về mặt quang học sẽ là rào cản lớn nhất nếu tập đoàn công nghệ Hàn Quốc quyết định tái áp dụng UDC trên thế hệ Galaxy Z Fold 9. Bên cạnh đó, áp lực từ mẫu iPhone Duo của đối thủ Mỹ cũng là động lực lớn thúc đẩy cuộc đua này. Việc sở hữu một màn hình phẳng hoàn toàn, không điểm khuyết sẽ mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng hơn khi xem video, chơi game hay xử lý đa nhiệm.

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Ảnh: Sammobile

Tuy nhiên, những giá trị về mặt thẩm mỹ sẽ khó thuyết phục được người dùng nếu chất lượng ảnh chụp bị suy giảm rõ rệt. Sự thành công của kế hoạch đưa camera ẩn trở lại sẽ không nằm ở việc biến ống kính trở nên vô hình, mà phụ thuộc vào việc liệu công nghệ mới có thể đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng tương đương với các camera truyền thống hay không. Hiện tại, các thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được xác nhận cho đến khi có công bố từ nhà sản xuất.

Mời quý độc giả xem video: Khi khuôn mặt của bạn bị đánh cắp | Chiếc bẫy sau camera điện thoại/ Nguồn: VTV
#camera ẩn #Galaxy Z Fold 9 #iPhone Duo #Samsung #Apple #điện thoại gập

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