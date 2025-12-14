Người dân Quảng Trị giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm

Người dân xã Đông Trạch (Quảng Trị) vừa giao nộp 2 cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 14/12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 con khỉ mốc và khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân giao nộp.

Trước đó, 2 cá thể động vật quý hiếm này được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư sinh sống. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân giao nộp.

Được biết, tại thời điểm tiếp nhận, khỉ mặt đỏ là con trưởng thành, nặng khoảng 5kg; khỉ mốc còn non, nặng khoảng 1kg. Cả hai đều trong tình trạng suy nhược, cần được chăm sóc y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thú y tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng.

Khỉ mốc và khỉ mặt đỏ đều thuộc Phụ lục IIB - nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm, bị hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

