Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp 3 cá thể trăn đất quý hiếm

Hai người dân ở Hà Tĩnh vừa bàn giao 3 cá thể trăn đất quý hiếm với tổng trọng lượng gần 50kg cho cơ quan chức năng chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể trăn đất quý hiếm với tổng trọng lượng gần 50kg do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 1 cá thể trăn đất có trọng lượng 37kg được gia đình ông Trần Đức Minh (trú tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện và bắt được khi bò lạc vào khu vực vườn nhà.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất do người dân giao nộp.

Biết đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, gia đình ông Minh đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trong khi làm vườn, gia đình ông Nguyễn Văn Thuyết (trú tại thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện 2 cá thể trăn đất quý, hiếm, có tổng trọng lượng 11kg.

Ngay sau đó, gia đình ông đã chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.