Xã hội

Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở Phú Thọ dùng súng tự chế đe dọa vợ

Công an xã Hạ Hòa khống chế Nguyễn Công Huy khi đối tượng dùng súng tự chế đe dọa vợ, thu nhiều vũ khí quân dụng, đạn và pháo nổ.

Nguyễn Hinh

Ngày 4/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hạ Hòa vừa khống chế một đối tượng dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích người thân.

610785190-1198255119101706-563084447186489827-n.jpg
Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Công Huy. Ảnh: CA

Khoảng 19h ngày 2/1, Công an xã Hạ Hòa nhận tin báo của chị Trần Thị N (SN 1987, trú tại khu 1, Ấm Hạ cũ, xã Hạ Hòa) về việc bị chồng là Nguyễn Công Huy (SN 1984) dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích.

Công an xã Hạ Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, bắt giữ đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế loại hơi nén, 326 viên đạn, 1 máy nén hơi và đưa Nguyễn Công Huy về trụ sở Công an để làm việc.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Công an tiếp tục thu giữ 2 khối hộp và 2 vật trụ hình tròn là pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 4,674kg.

610947611-1198255145768370-5167447293085444542-n.jpg
Tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Huy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã có hành vi đe dọa gây thương tích cho vợ, số pháo nổ được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định khẩu súng tự chế là vũ khí quân dụng, 326 viên đạn là đạn quân dụng, số pháo hoa nổ là hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Huy về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hà Tĩnh triệt phá đường dây mua bán vũ khí xuyên quốc gia.

(Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp)

#Công an Phú Thọ #Hạ Hòa #tàng trữ vũ khí quân dụng #súng tự chế #pháo nổ #đe dọa người thân

