Người đàn ông cho vay lãi nặng, đánh bạc trực tuyến ở Ninh Bình

Chu Văn Tiền cho vay với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng điện thoại cá nhân đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình phát hiện đối tượng Chu Văn Tiền, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khương, phường Yên Sơn có hành vi cho vay lãi nặng nên đã tiến hành triệu tập điều tra, làm rõ.

Đối tượng Chu Văn Tiền làm việc với Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 8/2025, Chu Văn Tiền đã cho anh B.B.K, trú tại Phường Yên Sơn vay số tiền 50 triệu đồng với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tổng số tiền thu lợi bất chính từ lãi suất vượt quy định và các khoản phí liên quan lên tới 94.828.770 đồng.

Ngoài ra, Công an phường Yên Sơn còn phát hiện Chu Văn Tiền sử dụng điện thoại cá nhân đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với tổng số tiền huy động đánh bạc là hơn 12,1 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Chu Văn Tiền, Công an phường Yên Sơn thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện vụ việc đang được Công an phường Yên Sơn phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

