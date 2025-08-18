Hà Nội

Xã hội

Đột kích ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đánh "liêng"

Công an phường Hoàng Mai vừa bắt giữ 9 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”.

Thiên Tuấn

Ngày 18/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng công an vừa phá thành công ổ nhóm tội phạm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh "liêng".

9.jpg

Theo đó, khoảng 22h ngày 16/8, tại số 1347 đường Giải Phóng, Tổ công tác của Công an phường Hoàng Mai bắt quả tang 9 đối tượng gồm: Tăng Văn Tiếp (SN 1980), Đỗ Văn Đoàn (SN 1992), Tăng Văn Thanh (SN 1986), Nguyễn Văn Bình (SN 1979), Phạm Văn Hưng (SN 1982), Đặng Văn Hương (SN 1969), Nguyễn Văn Hợp (SN 1991), Tăng Văn Dũng (SN 1990), cùng thường trú tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Thức (SN 1988), thường trú tại xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình có hành vi đánh bạc ăn tiền, dưới hình thức đánh “liêng”.

Tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ số tiền sử dụng đánh bạc là khoảng 7,64 triệu đồng, 4 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài.

Hiện Công an phường Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô 350 tỷ đồng:

(Nguồn: VTV1)
