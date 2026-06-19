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Sống Khỏe

Người đàn ông bị dập nhãn cầu, sa thủy tinh thể vì quả cầu lông đập vào mắt

Một cú va chạm tưởng chừng đơn giản khi chơi cầu lông đã khiến người bệnh bị tổn thương mắt nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.

Thúy Nga

Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp chấn thương mắt nặng do bị quả cầu lông đập trực tiếp vào mắt gây đụng dập nhãn cầu, sa thể thủy tinh vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc nội nhãn.

Đây là dạng chấn thương có mức độ nghiêm trọng bởi lực tác động trực tiếp lên nhãn cầu có thể làm tổn thương đồng thời nhiều thành phần quan trọng của mắt. Mặc dù được điều trị tích cực, thị lực của người bệnh vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng đáng kể.

Các bác sĩ cho biết, không chỉ cầu lông, nhiều môn thể thao phổ biến khác cũng tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương mắt như pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis hay bóng rổ. Tại Khoa Mắt, Bệnh viện 198, các trường hợp liên quan đến tai nạn thể thao được tiếp nhận thường xuyên với mức độ từ nhẹ đến rất nặng.

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Hình ảnh mắt tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia nhãn khoa Bệnh viện Mắt 19-8, mắt là cơ quan rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương khi chịu tác động mạnh. Tùy vị trí và mức độ va chạm, người bệnh có thể gặp nhiều dạng chấn thương khác nhau.

Những tổn thương thường gặp bao gồm: Trầy xước giác mạc; Xuất huyết dưới kết mạc (đỏ mắt do vỡ mạch máu); Đụng dập nhãn cầu; Xuất huyết tiền phòng; Lệch hoặc sa thể thủy tinh; Xuất huyết dịch kính; Rách võng mạc, bong võng mạc; Vỡ nhãn cầu trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, các tổn thương nội nhãn như xuất huyết dịch kính, bong võng mạc, sa thể thủy tinh hoặc vỡ nhãn cầu có thể dẫn tới suy giảm thị lực nặng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, không phải mọi chấn thương mắt đều biểu hiện rõ ngay sau tai nạn. Một số trường hợp ban đầu chỉ có cảm giác cộm nhẹ, đỏ mắt hoặc đau ít nhưng tổn thương bên trong nhãn cầu vẫn đang tiến triển âm thầm.

Vì vậy, khi thấy các dấu hiệu: Nhìn mờ hoặc giảm thị lực sau va chạm; Đau nhức mắt nhiều; Song thị (nhìn đôi); Xuất hiện chớp sáng, ruồi bay bất thường; Chảy máu trong mắt hoặc quanh mắt; Mắt sưng nề, biến dạng bất thường... cần đi khám ngay, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay sau khi bị chấn thương mắt trong quá trình chơi thể thao, người bệnh cần dừng hoạt động ngay lập tức và hạn chế tối đa các tác động lên mắt bị thương.

Nhiều người có thói quen dụi mắt, tự ý nhỏ thuốc hoặc áp dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, chườm nóng. Đây là những việc làm có thể khiến tổn thương nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc che lấp các dấu hiệu bệnh lý quan trọng.

Nhiều tổn thương nội nhãn có thể không biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực không hồi phục nếu bị bỏ sót hoặc điều trị muộn.

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Bác sĩ kiểm tra lại mắt cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Để giảm nguy cơ chấn thương mắt khi chơi thể thao, người dân nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn, sử dụng kính bảo hộ phù hợp đối với những môn có nguy cơ va chạm hoặc vật thể bay tốc độ cao, đồng thời không chủ quan trước bất kỳ chấn thương mắt nào dù là nhỏ nhất.

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#Chấn thương mắt trong thể thao #Nguy cơ mất thị lực #Các dạng tổn thương nội nhãn #Nguyên tắc xử trí chấn thương mắt #Phòng ngừa chấn thương mắt khi chơi thể thao

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