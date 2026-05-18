Chơi Pickleball, người đàn ông suýt mất thị lực vì bóng đập vào mắt

Bệnh viện Mắt Trung ương cảnh báo số ca tai nạn mắt liên quan Pickleball có xu hướng gia tăng, với nhiều tổn thương nguy hiểm như xuất huyết tiền phòng, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu và nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Mù vĩnh viễn vì vỡ nhãn cầu, phòi kẹt mống mắt phải múc bỏ

Anh Nguyễn Văn Hiển (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) nhập viện tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng sau khi chơi Pickleball.

Người bệnh được chẩn đoán đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ. Thị lực mắt trái chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1m.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh nhân nhập viện với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Dù điều trị nội khoa giúp thị lực cải thiện phần nào, nhãn áp của người bệnh vẫn tăng cao và không thể kiểm soát.

Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật để xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương. Sau phẫu thuật hạ nhãn áp, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

Theo chia sẻ của anh Hiển, trong lúc thi đấu, một đồng đội vụt bóng mạnh chệch hướng khiến bóng bay thẳng vào mắt trái. Ngay sau va chạm, anh đau nhức dữ dội và nhìn mờ. Người đàn ông này mới chơi Pickleball khoảng 3 tháng.

Trước đó, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng tiếp nhận trường hợp anh Nguyễn Văn Chung (35 tuổi, Hà Nội) nhập viện cấp cứu với tổn thương mắt trái đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng nhận biết sáng tối, vỡ nhãn cầu, phòi kẹt mống mắt và tổ chức nội nhãn, rách giác mạc, củng mạc kèm viêm loét nặng.

Do tổn thương không thể phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của bệnh nhân bị mù vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, chấn thương mắt liên quan Pickleball chủ yếu do bóng di chuyển với tốc độ cao, có độ xoáy mạnh, khoảng cách thi đấu gần khiến người chơi phản xạ không kịp hoặc xảy ra va chạm vợt trong lúc thi đấu.

Các tổn thương thường gặp gồm: trầy xước giác mạc, xuất huyết tiền phòng, đụng dập nhãn cầu, lệch hoặc vỡ thể thủy tinh, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu và mất thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Nguy cơ cao ở người có bệnh lý mắt

Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, Pickleball là môn thể thao tốt cho sức khỏe nếu chơi đúng cách. Tuy nhiên, chỉ một cú đánh bóng tưởng chừng vô hại cũng có thể để lại hậu quả nặng nề cho đôi mắt. Vì vậy, việc trang bị kiến thức an toàn và phương tiện bảo vệ phù hợp là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân khuyên, những người có bệnh lý mắt, cận thị nặng hoặc từng phẫu thuật mắt cần được khám chuyên khoa và tư vấn kỹ trước khi tham gia các môn thể thao đối kháng hoặc có tốc độ bóng cao như Pickleball.

Để giảm nguy cơ chấn thương, người chơi cần:

Đeo kính bảo hộ chuyên dụng khi chơi thể thao.

Khởi động kỹ trước khi thi đấu.

Giữ khoảng cách an toàn với đồng đội và đối thủ.

Không chủ quan với các pha bóng mạnh hoặc bóng bật ngược.

Dừng chơi ngay khi có dấu hiệu đau nhức, nhìn mờ sau va chạm.

Các bác sĩ cũng lưu ý, khi bị bóng đập vào mắt, người bệnh cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra và xử trí kịp thời. Việc tự ý nhỏ thuốc, chườm nóng hoặc chủ quan theo dõi tại nhà có thể khiến tổn thương nặng thêm, làm giảm cơ hội bảo tồn thị lực.

Nhiều tổn thương như xuất huyết tiền phòng, bong võng mạc, vỡ nhãn cầu có thể diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề nếu chậm điều trị.

Người chơi cần đến cơ sở chuyên khoa mắt ngay nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau sau va chạm:

- Đau nhức mắt dữ dội.

- Nhìn mờ, giảm thị lực đột ngột.

- Mất khả năng nhìn sáng tối.

- Chảy nước mắt liên tục, sợ ánh sáng.

- Mắt đỏ, xuất huyết, sưng nề quanh mắt.

- Nhìn thấy chớp sáng, ruồi bay bất thường.

- Song thị (nhìn đôi).

- Buồn nôn, đau đầu sau chấn thương vùng mắt.

Cách sơ cứu đúng khi bị bóng đập vào mắt - Ngừng chơi ngay sau chấn thương. - Không dụi mắt hoặc tự ý ấn vào mắt đau. - Không tự mua thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định bác sĩ. - Không chườm nóng lên vùng mắt bị tổn thương. - Có thể chườm lạnh nhẹ bên ngoài trong vài phút để giảm sưng đau. - Che bảo vệ mắt và nhanh chóng đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất. - “Thời gian vàng” xử trí chấn thương mắt rất quan trọng, quyết định khả năng bảo tồn thị lực cho người bệnh.

