Chấn thương mắt do ngã từ độ cao hơn 3m trong lúc sửa nhà đón Tết

Anh Thành (32 tuổi, Đồng Nai) rơi từ độ cao hơn 3m xuống đất khi đang sửa nhà đón Tết khiến nứt xương sườn, rách 8cm ở lông mày, vỡ nhiều mạch máu nông trong mắt dẫn đến xuất huyết kết mạc.

Tai nạn xảy ra khi anh trượt chân lúc đứng trên xe nâng (dạng cần cẩu) để sửa nhà. Sau cú rơi, anh Thành đập mạnh bên phải mặt xuống đất, choáng và chảy máu vùng lông mày, đau mạn sườn.

Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán nứt xương sườn, rách da vùng lông mày phải, khâu 8 mũi, vùng mắt phải chấn thương, đụng dập mô mềm quanh mắt gây sưng nề, tụ máu kín mắt.

Bác sĩ Phúc quan sát cấu trúc bên trong mắt phải bị thương của anh Thành.

Khám mắt chuyên sâu tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS Dương Minh Phúc sử dụng đèn khe kết hợp thấu kính soi đáy mắt, chẩn đoán anh Thành bị xuất huyết kết mạc do chấn thương, may mắn võng mạc không bong, không ghi nhận chấn thương nhãn cầu như vỡ nhãn cầu hay chấn thương đụng dập nhãn cầu nặng.

Bác sĩ Phúc giải thích, xuất huyết kết mạc xảy ra khi các mạch máu nhỏ quanh mắt bị vỡ do chấn thương. Máu lan ra bề mặt mắt khiến tròng trắng chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím bầm.

Thông thường, xuất huyết dạng này sẽ tự khỏi sau 1-3 tuần, khi cơ thể tự đào thải máu tụ, tùy cơ địa và mức độ chấn thương. Nếu máu bầm lan rộng thêm, kèm đau nhức, nhìn mờ hay chói sáng, người bệnh cần tái khám để chẩn đoán và xử trí phù hợp, tránh biến chứng đi kèm như xuất huyết tiền phòng, bong võng mạc…

Bác sĩ kê thuốc và nước mắt nhân tạo giúp làm dịu mắt, giảm cộm, khô mắt, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Trong thời gian theo dõi tại nhà, người bệnh hạn chế dụi mắt, tránh mang vác nặng, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định.