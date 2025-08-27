Hà Nội

Không khí tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Xã hội

Không khí tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Cả quảng trường Ba Đình bừng lên sức sống, vừa long trọng vừa phấn khởi, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành quan trọng của Thủ đô.

Tuấn Anh
Chiều 27/8/2025, không khí tại Quảng trường Ba Đình trở nên sôi động và trang nghiêm trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Từ 15h, các lực lượng tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đã có mặt, tạo nên khung cảnh chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại.
Cả Quảng trường Ba Đình bừng lên sức sống, vừa long trọng vừa phấn khởi, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành quan trọng của Thủ đô.
Một số hình ảnh do PV Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận tại Quảng trường Ba Đình.
Tuấn Anh
#quảng trường Ba Đình #sơ duyệt diễu binh #diễu hành quốc gia #sự kiện trọng đại Hà Nội #khung cảnh lễ hội #sức sống Quảng trường

