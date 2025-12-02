Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngư dân Đà Nẵng giao nộp cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc vào lưới đánh cá

Ngư dân ở TP Đà Nẵng vừa phát hiện cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới trong quá trình đánh cá, liền giao nộp cho lực lượng chức năng.

Thanh Hà

Ngày 2/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao.

Cá thể động vật này được ông Nguyễn Cao Giới (38 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) phát hiện bị mắc vào lưới tại khi đánh bắt tại vùng biển khối phố Tỉnh Thủy.

kkk.png
Ngư dân phát hiện cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới trong quá trình đánh cá, liền giao nộp cho lực lượng chức năng.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ, ông Giới đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh, công an, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường, đã có mặt kiểm tra.

Qua xác định ban đầu, đây là loài đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 17kg, sức khỏe ổn định.

Các đơn vị đã lập biên bản theo đúng quy trình, đồng thời phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi trở lại biển an toàn.

rua-bien.png
Cá thể đồi mồi dứa quý hiếm nặng 17kg.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến nghị ngư dân khi phát hiện rùa biển hoặc động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Đồi mồi dứa là loài rùa biển thuộc họ vích, phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

#Đà Nẵng #ngư dân #cá thể #quý hiếm #mắc lưới #đánh cá

Bài liên quan

Xã hội

Đánh cá trên sông, người dân bắt được con vật cực quý hiếm

Trong quá trình đánh bắt cá trên sông Hiếu, anh Mai Chiếm Lĩnh (Quảng Trị) đã bắt được một cá thể rái cá vuốt bé quý hiếm.

Ngày 29/7, thông tin từ UBND phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân thả một cá thể rái cá vuốt bé quý hiếm về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào tối 28/7, trong lúc đi thả lừ bắt tôm cá trên sông Hiếu, anh Mai Chiếm Lĩnh (ngụ khu phố 3, phường Đông Hà) bất ngờ phát hiện một con rái cá lọt vào bên trong.

Xem chi tiết

Bắt giữ hai tàu cá đánh bắt thủy sản trái phép ở Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ hai tàu cá ở tỉnh Quảng Bình có hành vi đánh bắt thuỷ sản trái phép.

Ngày 29/4, Trung tá Nguyễn Thuận Sáng, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện 02 tàu cá có hành vi đánh bắt thuỷ sản trái phép trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Bat giu hai tau ca danh bat thuy san trai phep o Quang Tri
Tàu cá khai thác trái quy định. Ảnh: Đình Tiến
Xem chi tiết

Quảng Trị: Bắt 2 tàu cá đánh bắt hải sản trái quy định

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàu cá hành nghề khai thác hải sản trái phép trên vùng biển địa phương.

Trước đó vào ngày 25/3, biên đội tàu tuần tra thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ giám sát nghề cá khu vực Vịnh Bắc Bộ. Quá trình tuần tra phát hiện tàu cá mang số hiệu QB 11670TS do ông Trần Văn Bạch (sinh 1994) ở xã Nghĩa An, Thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng các thuyền viên đang có hành vi khai thác hải sản gần bờ bằng hình thức giã cào trái với quy định của pháp luật cách bờ 6,6 hải lý. Biên đội tàu tuần tra đã tiến hành lập biên bản đối với tàu cá này về hành vi khai thác hải sản trái phép, đồng thời bố trí tàu tuần tra và cán bộ đưa người, phương tiện vi phạm vào cảng Cửa Việt, tiếp tục xử lý theo quy định.

Quang Tri: Bat 2 tau ca danh bat hai san trai quy dinh
 Tàu cá đánh bắt trái quy định
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới