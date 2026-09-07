Ngủ nướng cuối tuần có thể không xấu như bạn nghĩ

Theo dõi gần 40.000 người trong 7 năm, các nhà khoa học nhận thấy ngủ bù vừa phải vào cuối tuần làm giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Các nhà khoa học tại Đại học Korea, Hàn Quốc, đã theo dõi dữ liệu sức khỏe của khoảng 40.000 người trưởng thành trong 7 năm. Nhóm nghiên cứu tập trung vào sự khác biệt giữa thời gian ngủ vào ngày thường và cuối tuần, từ đó đánh giá mối liên hệ với tình trạng tăng huyết áp. Kết quả được trình bày tại hội nghị thường niên của Hội Tim mạch châu Âu ở Munich, Đức.

Kết quả cho thấy những người có thói quen ngủ bù vừa phải có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn khoảng 6% so với những người không ngủ thêm. Ở nhóm thường ít vận động, mức chênh lệch này là khoảng 6,9%.

Đáng chú ý, nhóm ngủ thêm khoảng 1 giờ 27 phút vào cuối tuần có kết quả tốt nhất. Những người này có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn khoảng 9% so với nhóm không có khoảng thời gian ngủ bù tương tự. Đây là mức được ghi nhận có mối liên hệ rõ nhất trong nghiên cứu, chứ không có nghĩa 87 phút là con số mà tất cả mọi người đều cần ngủ thêm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thiếu ngủ trong tuần có thể tạo thêm áp lực cho cơ thể. Khi không được nghỉ ngơi đầy đủ, tim và mạch máu có thể phải chịu nhiều căng thẳng hơn, trong khi huyết áp vốn thường giảm xuống trong lúc ngủ. Vì vậy, ngủ thêm một chút vào những ngày nghỉ có thể giúp cơ thể phần nào phục hồi sau những ngày thiếu ngủ.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với những người thường xuyên phải dậy sớm trong tuần. Một người có thể ngủ không đủ từ thứ hai đến thứ sáu vì lịch học hoặc công việc, sau đó ngủ thêm vào cuối tuần để bù lại phần thời gian đã mất.

Tuy nhiên, ngủ càng nhiều không có nghĩa là càng tốt. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ thêm hơn 4 giờ vào cuối tuần lại có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng cách quá lớn giữa thời gian ngủ trong tuần và cuối tuần có thể làm rối loạn nhịp sinh học, từ đó làm mất đi lợi ích của việc ngủ bù vừa phải.

Vì vậy, kết quả nghiên cứu không phải lời khuyên rằng mọi người nên thay đổi hoàn toàn giờ ngủ vào cuối tuần. Việc duy trì lịch ngủ tương đối ổn định vẫn quan trọng đối với sức khỏe. Nếu thường xuyên thiếu ngủ trong tuần, ngủ thêm một khoảng thời gian vừa phải vào ngày nghỉ có thể là cách để cơ thể bù lại phần nào thời gian đã mất.

Dù vậy, đây là nghiên cứu quan sát dựa trên dữ liệu theo dõi, nên các nhà khoa học chỉ có thể xác định mối liên hệ giữa thói quen ngủ và nguy cơ tăng huyết áp, chứ chưa thể khẳng định ngủ bù trực tiếp làm giảm huyết áp. Những yếu tố khác trong lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả.