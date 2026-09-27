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Dự đoán ngày mới 28/9/2026 cho 12 con giáp: Tuổi Dậu công việc thuận lợi

Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 28/9/2026 cho 12 con giáp: Tuổi Dậu công việc thuận lợi

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dậu có cơ hội phát huy năng lực, tuổi Thân được hỗ trợ về tài chính.

Thiên Đăng (Theo Sohu)
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Tý nên giữ nhịp làm việc ổn định. Những nhiệm vụ đang thực hiện có thể tiếp tục tiến triển nếu bạn tập trung vào phần việc của mình. Quan hệ với đồng nghiệp cần rõ ràng, tránh nhận thêm việc khi chưa cân nhắc. Tài chính tương đối ổn định, nên ưu tiên tiết kiệm và kiểm soát các khoản chi phát sinh. Về tình cảm, người độc thân có thể mở rộng giao tiếp. Người có đôi nên dành thêm thời gian cho gia đình, tránh để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Tý nên giữ nhịp làm việc ổn định. Những nhiệm vụ đang thực hiện có thể tiếp tục tiến triển nếu bạn tập trung vào phần việc của mình. Quan hệ với đồng nghiệp cần rõ ràng, tránh nhận thêm việc khi chưa cân nhắc. Tài chính tương đối ổn định, nên ưu tiên tiết kiệm và kiểm soát các khoản chi phát sinh. Về tình cảm, người độc thân có thể mở rộng giao tiếp. Người có đôi nên dành thêm thời gian cho gia đình, tránh để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong ngày 28/09/2026, công việc của người tuổi Sửu thích hợp để rà soát kế hoạch và hoàn thiện những việc còn dang dở. Sự kiên trì giúp bạn duy trì tiến độ, nhưng không nên quá cứng nhắc khi làm việc với người khác. Thu nhập chính khá ổn định, những khoản chi liên quan đến gia đình hoặc sinh hoạt có thể tăng, vì vậy nên chủ động lập ngân sách. Trong tình cảm, quan hệ tình cảm nhìn chung bình ổn. Người có đôi nên chia sẻ nhiều hơn thay vì giữ mọi chuyện trong lòng.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong ngày 28/09/2026, công việc của người tuổi Sửu thích hợp để rà soát kế hoạch và hoàn thiện những việc còn dang dở. Sự kiên trì giúp bạn duy trì tiến độ, nhưng không nên quá cứng nhắc khi làm việc với người khác. Thu nhập chính khá ổn định, những khoản chi liên quan đến gia đình hoặc sinh hoạt có thể tăng, vì vậy nên chủ động lập ngân sách. Trong tình cảm, quan hệ tình cảm nhìn chung bình ổn. Người có đôi nên chia sẻ nhiều hơn thay vì giữ mọi chuyện trong lòng.
Người tuổi Dần hôm nay có thể có tinh thần chủ động nhưng cần tránh nóng vội. Nếu có ý tưởng mới, hãy kiểm tra kỹ trước khi triển khai. Hợp tác với người khác có thể giúp công việc nhẹ nhàng hơn. Về tài chính, có cơ hội cải thiện thu nhập nhưng chưa thích hợp mạo hiểm. Giữ chắc nguồn tiền hiện có vẫn là lựa chọn phù hợp. Trong tình cảm, người độc thân có thể gặp người khiến mình chú ý. Người đang yêu nên tránh tranh luận vì những chuyện nhỏ.
Người tuổi Dần hôm nay có thể có tinh thần chủ động nhưng cần tránh nóng vội. Nếu có ý tưởng mới, hãy kiểm tra kỹ trước khi triển khai. Hợp tác với người khác có thể giúp công việc nhẹ nhàng hơn. Về tài chính, có cơ hội cải thiện thu nhập nhưng chưa thích hợp mạo hiểm. Giữ chắc nguồn tiền hiện có vẫn là lựa chọn phù hợp. Trong tình cảm, người độc thân có thể gặp người khiến mình chú ý. Người đang yêu nên tránh tranh luận vì những chuyện nhỏ.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, đây là ngày tuổi Mão có thể xuất hiện một vài thay đổi ngoài dự tính. Tuổi Mão nên linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và hạn chế phản ứng quá nhanh trước ý kiến của đồng nghiệp. Về tài lộc, nên thận trọng với các khoản đầu tư hoặc mua sắm lớn. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi xuống tiền. Về tình cảm, cảm xúc dễ nhạy cảm. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn việc im lặng hoặc trách móc.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, đây là ngày tuổi Mão có thể xuất hiện một vài thay đổi ngoài dự tính. Tuổi Mão nên linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và hạn chế phản ứng quá nhanh trước ý kiến của đồng nghiệp. Về tài lộc, nên thận trọng với các khoản đầu tư hoặc mua sắm lớn. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi xuống tiền. Về tình cảm, cảm xúc dễ nhạy cảm. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ hiệu quả hơn việc im lặng hoặc trách móc.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có khả năng xử lý tốt những nhiệm vụ cần sự quyết đoán. Tuy nhiên, trước các vấn đề quan trọng, bạn vẫn nên nghe thêm ý kiến của người có kinh nghiệm. Tài chính có dấu hiệu cần thận trọng, không nên chạy theo lợi nhuận nhanh hoặc tin hoàn toàn vào lời giới thiệu của người khác. Trong tình cảm, người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà. Người độc thân chưa cần vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có khả năng xử lý tốt những nhiệm vụ cần sự quyết đoán. Tuy nhiên, trước các vấn đề quan trọng, bạn vẫn nên nghe thêm ý kiến của người có kinh nghiệm. Tài chính có dấu hiệu cần thận trọng, không nên chạy theo lợi nhuận nhanh hoặc tin hoàn toàn vào lời giới thiệu của người khác. Trong tình cảm, người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà. Người độc thân chưa cần vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Người tuổi Tỵ hôm nay nên tập trung tốt hơn vào mục tiêu chính. Những việc đã chuẩn bị từ trước có khả năng được đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là ngày phù hợp để sắp xếp lại công việc. Thu nhập khá ổn định. Nếu có ý định mua sắm, nên cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi quyết định. Về tình cảm, không khí tình cảm tương đối hài hòa. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ hoặc làm quen.
Người tuổi Tỵ hôm nay nên tập trung tốt hơn vào mục tiêu chính. Những việc đã chuẩn bị từ trước có khả năng được đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là ngày phù hợp để sắp xếp lại công việc. Thu nhập khá ổn định. Nếu có ý định mua sắm, nên cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi quyết định. Về tình cảm, không khí tình cảm tương đối hài hòa. Người độc thân có thể nhận được lời mời gặp gỡ hoặc làm quen.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Ngọ nên làm việc theo kế hoạch, không nên ôm quá nhiều nhiệm vụ. Một số việc cần thêm thời gian mới cho kết quả rõ ràng. Tài chính ở mức trung bình. Nên hạn chế các khoản chi mang tính cảm xúc và tránh cho vay khi chưa cân nhắc kỹ. Về tình cảm, gia đình là điểm tựa tinh thần tốt. Người có đôi nên dành thời gian cùng nhau nghỉ ngơi hoặc trò chuyện.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Ngọ nên làm việc theo kế hoạch, không nên ôm quá nhiều nhiệm vụ. Một số việc cần thêm thời gian mới cho kết quả rõ ràng. Tài chính ở mức trung bình. Nên hạn chế các khoản chi mang tính cảm xúc và tránh cho vay khi chưa cân nhắc kỹ. Về tình cảm, gia đình là điểm tựa tinh thần tốt. Người có đôi nên dành thời gian cùng nhau nghỉ ngơi hoặc trò chuyện.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi có xu hướng làm việc ổn định và chắc chắn. Nếu gặp bất đồng, hãy ưu tiên giải quyết bằng trao đổi thẳng thắn thay vì giữ thái độ căng thẳng. Về tài chính, có thể có một khoản thu nhỏ hoặc cơ hội cải thiện nguồn tiền. Tuy vậy, vẫn nên giữ nguyên tắc chi tiêu hợp lý. Chuyện tình cảm có dấu hiệu tích cực. Người độc thân nên cởi mở hơn khi tham gia các hoạt động xã hội.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi có xu hướng làm việc ổn định và chắc chắn. Nếu gặp bất đồng, hãy ưu tiên giải quyết bằng trao đổi thẳng thắn thay vì giữ thái độ căng thẳng. Về tài chính, có thể có một khoản thu nhỏ hoặc cơ hội cải thiện nguồn tiền. Tuy vậy, vẫn nên giữ nguyên tắc chi tiêu hợp lý. Chuyện tình cảm có dấu hiệu tích cực. Người độc thân nên cởi mở hơn khi tham gia các hoạt động xã hội.
Người tuổi Thân hôm nay có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Những ý tưởng liên quan đến công việc, kinh doanh có thể được chú ý. Trong tài chính, đây là điểm sáng đáng chú ý. Một số cơ hội cải thiện thu nhập có thể xuất hiện, nhất là thông qua công việc hoặc các mối quan hệ sẵn có. Dù vậy, vẫn cần kiểm tra kỹ trước khi đầu tư. Trong tình cảm, người độc thân dễ có thêm cơ hội giao tiếp. Người có đôi nên chủ động chia sẻ để duy trì sự gần gũi.
Người tuổi Thân hôm nay có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Những ý tưởng liên quan đến công việc, kinh doanh có thể được chú ý. Trong tài chính, đây là điểm sáng đáng chú ý. Một số cơ hội cải thiện thu nhập có thể xuất hiện, nhất là thông qua công việc hoặc các mối quan hệ sẵn có. Dù vậy, vẫn cần kiểm tra kỹ trước khi đầu tư. Trong tình cảm, người độc thân dễ có thêm cơ hội giao tiếp. Người có đôi nên chủ động chia sẻ để duy trì sự gần gũi.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Dậu có cơ hội thể hiện năng lực. Khả năng phối hợp và xử lý công việc có thể được đồng nghiệp hoặc cấp trên ghi nhận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng quan hệ nghề nghiệp. Trong tài chính, công sức bỏ ra có thể chuyển thành kết quả tài chính. Tuy nhiên, không nên vì thu nhập tốt mà tăng chi tiêu quá nhanh. Về tình cảm, vận tình cảm khá thuận. Người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc giao tiếp xã hội. Người có đôi nên dành thêm thời gian cho nhau.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 28/09/2026, tuổi Dậu có cơ hội thể hiện năng lực. Khả năng phối hợp và xử lý công việc có thể được đồng nghiệp hoặc cấp trên ghi nhận. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng quan hệ nghề nghiệp. Trong tài chính, công sức bỏ ra có thể chuyển thành kết quả tài chính. Tuy nhiên, không nên vì thu nhập tốt mà tăng chi tiêu quá nhanh. Về tình cảm, vận tình cảm khá thuận. Người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc giao tiếp xã hội. Người có đôi nên dành thêm thời gian cho nhau.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất nên giữ thái độ khiêm tốn và tránh tham gia tranh luận không cần thiết. Những việc quen thuộc nên được ưu tiên hoàn thành trước. Trong tài chính, thu chi tương đối cân bằng. Không nên đứng ra bảo lãnh hoặc tham gia các khoản đầu tư thiếu rõ ràng. Về tình cảm, chuyện tình cảm khá bình lặng. Sự quan tâm bằng những hành động nhỏ sẽ giúp mối quan hệ thêm ổn định.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất nên giữ thái độ khiêm tốn và tránh tham gia tranh luận không cần thiết. Những việc quen thuộc nên được ưu tiên hoàn thành trước. Trong tài chính, thu chi tương đối cân bằng. Không nên đứng ra bảo lãnh hoặc tham gia các khoản đầu tư thiếu rõ ràng. Về tình cảm, chuyện tình cảm khá bình lặng. Sự quan tâm bằng những hành động nhỏ sẽ giúp mối quan hệ thêm ổn định.
Người tuổi Hợi hôm nay nên tập trung xử lý những việc còn tồn đọng. Không cần cố tạo ra thay đổi lớn trong ngày này. Làm chắc từng bước sẽ giúp giảm áp lực. Tài chính chưa có đột phá. Nên duy trì tiết kiệm và tạm thời quan sát trước những cơ hội đầu tư mới. Về tình cảm, gia đình mang đến cảm giác thoải mái. Người độc thân nên dành thời gian chăm sóc bản thân thay vì quá kỳ vọng vào một mối quan hệ mới.
Người tuổi Hợi hôm nay nên tập trung xử lý những việc còn tồn đọng. Không cần cố tạo ra thay đổi lớn trong ngày này. Làm chắc từng bước sẽ giúp giảm áp lực. Tài chính chưa có đột phá. Nên duy trì tiết kiệm và tạm thời quan sát trước những cơ hội đầu tư mới. Về tình cảm, gia đình mang đến cảm giác thoải mái. Người độc thân nên dành thời gian chăm sóc bản thân thay vì quá kỳ vọng vào một mối quan hệ mới.
Thiên Đăng (Theo Sohu)
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