8 thói quen có thể âm thầm ảnh hưởng hệ miễn dịch

Thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường hay tập luyện quá sức đều có thể ảnh hưởng đến cách hệ miễn dịch hoạt động.

Khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay bệnh lý mà còn chịu ảnh hưởng bởi những gì chúng ta làm mỗi ngày. Một số thói quen tưởng như không đáng kể, nếu kéo dài, có thể làm rối loạn giấc ngủ, tăng tình trạng viêm hoặc khiến cơ thể khó duy trì trạng thái cân bằng.



Alexandr Dubynin / Getty Images

Ở trong nhà quá nhiều

Ánh sáng ban ngày không chỉ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D mà còn tham gia điều chỉnh nhịp sinh học.

Nhịp sinh học có liên quan mật thiết đến hoạt động của hệ miễn dịch. Khi lịch sinh hoạt và tiếp xúc với ánh sáng bị xáo trộn, quá trình điều hòa hormone, giấc ngủ và phản ứng viêm của cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, dành một khoảng thời gian trong ngày ở ngoài trời, đặc biệt vào ban ngày, là một thói quen đơn giản có lợi cho sức khỏe tổng thể.

(Ảnh: neofinancial)

Căng thẳng kéo dài

Stress mạn tính có thể tác động đến hệ thống hormone và các cơ chế điều hòa miễn dịch. Theo thời gian, điều này có thể khiến cơ thể phản ứng kém hiệu quả hơn trước một số tác nhân gây bệnh hoặc làm tình trạng viêm trở nên khó kiểm soát. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, thiền, viết nhật ký hoặc dành thời gian nghỉ ngơi có thể giúp giảm bớt tác động của căng thẳng.

(Ảnh: Echelon.Health)

Ăn tối quá muộn

Nhịp sinh học có liên quan đến hoạt động của nhiều tế bào miễn dịch và quá trình kiểm soát viêm. Khi thường xuyên ăn vào thời điểm cơ thể đáng lẽ đang chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, những quá trình này có thể bị ảnh hưởng. Duy trì giờ ăn tương đối ổn định và tránh ăn quá sát giờ ngủ có thể giúp cơ thể hoạt động theo đúng nhịp tự nhiên.

(Ảnh: Dreamstime)

Uống quá ít nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các hoạt động của cơ thể, trong đó có những quá trình liên quan đến hệ miễn dịch. Khi bị mất nước, cơ thể phải điều chỉnh nhiều chức năng để duy trì lượng nước cần thiết, từ đó có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi khi bị bệnh.

Tình trạng thiếu nước nhẹ kéo dài đôi khi khó nhận biết vì không phải lúc nào cũng gây cảm giác khát rõ rệt. Thay vì chỉ uống nước khi khát, nên duy trì việc bổ sung nước đều đặn trong ngày và tăng lượng nước khi vận động hoặc ở trong môi trường nóng.

(Ảnh: The Nutrition Source)

Ăn kiêng quá mức

Khi lượng thức ăn bị hạn chế nghiêm trọng, cơ thể có thể không nhận đủ những chất cần thiết cho quá trình tạo và duy trì các tế bào miễn dịch. Vì vậy, giảm cân lành mạnh không nên đồng nghĩa với nhịn ăn hoặc cắt giảm thực phẩm một cách cực đoan. Một chế độ ăn đa dạng với rau quả, ngũ cốc, protein và các nguồn chất béo phù hợp sẽ có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.

(Ảnh: Samsung food)

Ít giao tiếp với người khác

Cô đơn và thiếu kết nối xã hội trong thời gian dài có liên quan đến những thay đổi trong phản ứng viêm của cơ thể. Ngược lại, duy trì những mối quan hệ tích cực, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với gia đình hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

(Ảnh: IONOS)

Ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều đường, muối, chất béo và các thành phần được sử dụng để tăng hương vị hoặc kéo dài thời hạn bảo quản.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến tình trạng viêm và những thay đổi trong hoạt động của hệ miễn dịch. Thay vì phải loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm này, việc giảm tần suất sử dụng và ưu tiên thực phẩm ít chế biến như rau, trái cây, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein là lựa chọn thực tế hơn.

(Ảnh: Modern.az)

Tập luyện quá sức

Việc tập luyện quá sức trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến một số chức năng của hệ miễn dịch, đặc biệt khi đi kèm với chế độ ăn không đủ năng lượng và thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tập thật nặng mỗi ngày mà là tìm được mức độ phù hợp với thể trạng, đồng thời dành đủ thời gian để cơ thể phục hồi.

(Ảnh: Healthline)

Sức khỏe miễn dịch là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc, từ giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động đến mức độ căng thẳng và môi trường sống vì vậy nên duy trì những thói quen cơ bản và ổn định mỗi ngày để hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động bình thường.