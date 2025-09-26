Ngóng chờ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3 - 5/10/2025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất. Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì buổi Họp báo.

CẦU NỐI GẮN KẾT CÁC QUỐC GIA, DÂN TỘC

Tham dự buổi họp báo có Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao, cùng phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết: “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.

Đến ngày 25/9/2025, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim...

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

LỄ HỘI VĂN HOÁ THẾ GIỚI SÔI ĐỘNG BẬC NHẤT

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa đã cung cấp thông tin về Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất.

Cụ thể, Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3 - 5/10/2025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội).

Trong đó, lễ khai mạc tổ chức ngày 3/10/2025, lễ bế mạc tổ chức ngày 5/10/2025 và các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình, bao gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/ Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Tại buổi Họp báo, Ban Tổ chức đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất tại địa chỉ: https://Worldculturefestival.vn.

Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội”, sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội trong thời gian sắp tới, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.