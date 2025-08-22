Hà Nội

Xã hội

Triển lãm Thành tựu đất nước có gì ấn tượng?

Triển lãm giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền...

Thiên Tuấn

Chiều 22/8, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo về Triển lãm “Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập- Tự do- Hạnh phúc” và lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-171942.png

Thông tin về triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Triển lãm "Thành tựu Việt Nam - 80 năm Độc lập, Đổi mới và Phát triển" là sự khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Lễ Khai mạc diễn ra vào 9h ngày 28/8. Lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 5/9.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm đồng thời giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; các ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng và không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hình thức trưng bày là các pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI… Bố cục trưng bày: Theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; Khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; Khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; Khu quốc tế và khu 12 ngành công nghiệp văn hóa. Triển lãm sử dụng toàn bộ diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, bao gồm 250.900,6m2.

kto-c_img-2640.jpg

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin chi tiết các sự kiện. Theo đó, trong khuôn khổ triển lãm có rất nhiều chương trình, hoạt động phụ trợ. Cụ thể, chương trình ca nhạc “Rạng rỡ Việt Nam” đã diễn ra vào ngày 9 – 10/8. Chương trình “8Wonder Cổ Loa” (ngày 23/8) có bán vé. Giải chạy cộng đồng "Việt Nam tôi đó" (ngày 24/8). Chương trình nghệ thuật "Việt Nam trong tim" (ngày 26/8).

Chương trình nghệ thuật của UBND TP HCM, Diễn đàn “Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Diễn đàn “Ứng dụng AI trong kỷ nguyên số” và Hội thảo "Vai trò dữ liệu trong kỷ nguyên số" (ngày 29/8). Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (ngày 31/8). Chương trình nghệ thuật do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì (ngày 2/9). Chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì (ngày 3/9). Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội – TP HCM do UBND TP HCM chủ trì (ngày 4/9).

Tại nhà vuông khối A sẽ có các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình biểu diễn, talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game; đấu giá tác phẩm nghệ thuật và các chương trình văn hóa nghệ thuật khác. Dự kiến, đây là khu vực thu hút nhiều sự quan tâm, tham gia của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, với nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng và diễn đàn game.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm lần này có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia 34 tỉnh, thành phố, 28 Bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng...

"Hiện, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm đã cơ bản hoàn thành, trong thời gian chuẩn bị ngắn. Dự kiến sẽ có hơn 3.000 khách mời tham dự khai mạc triển lãm", ông Tạ Quang Đông thông tin.

Triển lãm "Thành tựu đất nước - 80 năm Độc lập, Đổi mới và Phát triển" chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm mở cửa miễn phí cho Nhân dân tham quan.

