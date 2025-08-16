Hà Nội

Cảnh tượng chưa từng có ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Xã hội

Cảnh tượng chưa từng có ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Hàng vạn người dân đổ về khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945".

Theo Gia Linh - Duy Phạm/Tiền Phong
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 bắt đầu từ 20h ngày 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Từ sớm, dòng người đổ về đây đã rất đông. Các cổng soát vé có hàng dài người xếp hàng để vào khu vực sân khấu chương trình.
Chương trình chỉ phát vé mời nên số lượng khán giả vào khu vực sân khấu không nhiều. Vì vậy, nhiều khán giả chọn đứng ngoài sân khấu, thưởng thức các tiết mục từ xa. Lượng người đứng ngoài hàng rào xem chương trình có thể dài đến ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền.
Khán giả trải qua một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, từ những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 với nắng Ba Đình và lời Tuyên ngôn Độc lập, đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, và những ngày chiến đấu kiên cường trong trận Điện Biên Phủ trên không.
Chương trình được xây dựng theo phong cách vừa mang tính chính luận, vừa mang tính sử thi, đưa khán giả trở về những thời điểm lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm của Hà Nội. Hành trình nhìn lại lịch sử của Hà Nội được tái hiện bằng sự kết hợp tài tình giữa âm nhạc, hoạt cảnh và hiệu ứng 3D mapping.
Âm nhạc của Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 tập hợp những ca khúc đã in sâu trong tâm trí người Việt như Du kích ca, Tiếng gọi Thanh niên, Hành quân ca, Mười chín tháng Tám, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Bài ca Trường Sơn...
Ngay khi giai điệu của các ca khúc bất hủ vang lên, hàng vạn giọng ca có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám đã cùng hòa giọng hoàn thành bài hát cùng ca sĩ trên sân khấu. Đặc biệt, màn hợp xướng Tiến Quân ca của hàng vạn người để lại những cảm xúc khó quên cho khán giả tham dự chương trình và cả khán giả xem truyền hình trực tiếp.
Chương trình gồm 3 chương chính: Hà Nội những ngày Thu lịch sử, Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh và Những chuyến tàu mùa xuân được dàn dựng công phu, hoành tráng. Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp khéo léo giữa các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc và quốc tế với công nghệ hiện đại nhằm đưa khán giả xuyên qua lịch sử đến tương lai.
Lịch sử được tái hiện sống động trên sân khấu thông qua những màn trình chiếu 3D mapping và hoạt cảnh đặc sắc.
Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ nhiều nhà hát, trong đó có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Khánh Linh, nhóm Oplus... cùng các nghệ sĩ từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.
Chương trình khép lại vào khoảng 22h30 đầy ấn tượng với những màn pháo hoa được đầu tư công phu, để lại dấu ấn đặc biệt cho khán giả Thủ đô.
Theo Gia Linh - Duy Phạm/Tiền Phong
tienphong.vn
