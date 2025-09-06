Chiều 6/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8/2025.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngày 22/8/2025 Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Không chỉ ngành giáo dục mà cả nước đều hân hoan khi giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.



Đột phá giáo dục bắt đầu từ tư duy, nhận thức, thể chế, với mục tiêu hết sức rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cao và mang tính cách mạng, gồm các giai đoạn: 2025-2030, 2030-2045 với 8 nhóm giải pháp mang tính hành động, đột phá và khả thi. Ý nghĩa của Nghị quyết này như một cuộc cách mạng mới. Đổi mới giáo dục không chỉ là cải cách, chỉnh sửa mà phải có tính đột phá.

Bộ GD&ĐT đang khẩn trương tham mưu, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 71 trong thời gian sớm nhất.

Trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, việc triển khai nghị quyết sẽ gồm sửa đổi các luật liên quan như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp… để trình Quốc hội trong tháng 10/2025. Không chỉ riêng Bộ GD&ĐT mà tất cả các cấp, các ngành đều đã được phân công rõ trong Nghị quyết, rõ người, rõ việc, rõ đối tượng triển khai.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thuận lợi rất lớn. Theo đó, đây là nghị quyết mang tính hành động cao, có tính cách mạng. Lần đầu tiên trong Nghị quyết ghi rõ là Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, ban ngành bố trí đủ nguồn lực thực hiện từ năm 2025. Đảng uỷ Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các tỉnh, thành phố lựa chọn những nhiệm vụ hoàn thành ngay trong năm học 2025-2026.

Điều này nói lên tính quyết liệt, chỉ đạo, mạnh mẽ, như Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nói trong bài phát biểu của mình: Nghị quyết này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới giáo dục và đào tạo, sự trăn trở, mong mỏi và tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Thể hiện rất rõ từ những mệnh đề, quan điểm, giải pháp, phân công hết sức rõ nét, mang tính hành động, mang tính thúc đẩy cao, một cuộc cách mạng mang tính đột phá, chứ không phải là cải cách, chỉnh sửa. Từ đó, các bộ, ngành Trung ương đến các địa phương cũng phải hành động ở mức độ cao.

Trong Hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu phải đổi mới tư duy quản lý, các nhiệm vụ không phải chỉ là của ngành giáo dục mà phải là của toàn xã hội. Có như vậy mới là quốc sách hàng đầu, mới là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, mới thay đổi được vận mệnh dân tộc.

Chúng ta có được nhân lực, có những con người đầy đủ phẩm chất, năng lực bước vào kỷ nguyên mới sánh ngang với các cường quốc năm châu như mong mỏi của Bác Hồ. Với ý thức đó, chúng tôi cho rằng nghị quyết này được toàn xã hội, đặc biệt ngành giáo dục hân hoan đón nhận, thể hiện rõ nhất trách nhiệm của ngành trong việc chủ trì, tham mưu để triển khai nghị quyết với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng.