Xã hội

Nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai để cướp tài sản

Lê Sỹ Tùng khai nhận sát hại 3 người trong một gia đình để cướp tài sản. Chưa thể khẳng định nghiện game nhưng đối tượng hay chơi game khi còn là học sinh.

Hải Ninh

Chiều 6/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì buổi họp báo, thông tin chính thức về vụ án mạng 3 người trong gia đình bị sát hại xảy ra tại địa bàn xã Đak Nhau.

5666.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) - nghi can sát hại 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau vào rạng sáng 3/10.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Sỹ Tùng để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình ông Đ.D.T. (47 tuổi) để cướp tài sản. Khám xét nơi ở của đối tượng Tùng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn và 52 triệu đồng do cướp được.

Về thông tin nghiện game, hiện cơ quan công an vẫn chưa xác thực được. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định từ khi còn là học sinh, đối tượng này thường hay chơi game.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, với những chứng cứ thu thập được thì khẳng định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Đối tượng sau khi sát hại nạn nhân đã dùng cưa để phá két sắt lấy tài sản.

Cơ quan công an xác định, sáng 2/10, Tùng đón xe khách từ tỉnh Lâm Đồng về TPHCM, xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện công viên Suối Tiên thuộc phường Linh Trung. Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt đến bến xe Miền Đông và mua vé xe khách đến địa bàn xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai rồi sau đó thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đ.D.T. để gây án.

Đến sáng 3/10, sau khi gây án, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo và đón xe ôm về nhà ở phường Phước Bình cho đến lúc bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ vào chiều 5/10.

Trước đó, khoảng 6h ngày 3/10, người dân phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đ.D.T. (47 tuổi), vợ là bà C.H.H. (48 tuổi) và cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông T.) tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng phá án. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ để cùng phối hợp điều tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an một số tỉnh, thành: Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện đối tượng Lê Sỹ Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ban đầu đối tượng không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, quá trình điều tra, làm việc với đối tượng, lực lượng công an phát hiện trên người Tùng có nhiều vết trầy xước. Trong nhà đối tượng này có nhiều vật dụng như giày màu đen dính bùn đất đỏ có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường vụ án. Một số nhân chứng xác định đã trực tiếp gặp đối tượng này gần hiện trường vụ án. Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, cuối cùng đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

