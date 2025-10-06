Gần 500 cảnh sát tham gia bắt giữ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai

Để bắt giữ Lê Sỹ Tùng – nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản, hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các lực lượng đã được huy động.

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đăk Nhau khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại.

Theo đó, khoảng 7h, ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đăk Nhau, nạn nhân là vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977) cùng cháu ngoại là Đỗ Tiến Thành (SN 2014).

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng - kẻ dùng súng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 Tổ công tác. Trong thời gian truy xét đối tượng, các Tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra.

Đến 15h30 phút ngày 5/10/2025, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê quán tỉnh Thanh Hoá, trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) và thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cà các lực lượng được huy động truy tìm đối tượng

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Sỹ Tùng khai nhận, đối tượng nhiều lần đi ngang qua nhà của bị hại. Khoảng 5h30 phút ngày 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng đã chuẩn bị súng Răng gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, đối tượng đã đến khu vực nhà ông Thiên và dùng súng bắn chết 3 nạn nhân như đã nêu trên, phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km. Đến sáng 3/10, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đấu tranh, làm việc với đối tượng

Để kịp thời động viên khích lệ Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ và các lực lượng, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong quá trình phá án, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân là lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và 5 người dân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng.