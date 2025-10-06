Gần 500 cảnh sát tham gia bắt giữ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đăk Nhau khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại.
Theo đó, khoảng 7h, ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về vụ án “Giết người, Cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đăk Nhau, nạn nhân là vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978), bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977) cùng cháu ngoại là Đỗ Tiến Thành (SN 2014).
Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay cho Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngay trong ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” để điều tra.
Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã xác lập chuyên án 1025G với gần 500 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 12 Tổ công tác. Trong thời gian truy xét đối tượng, các Tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn khó khăn, hiểm trở, có những chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm.
Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra.
Đến 15h30 phút ngày 5/10/2025, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê quán tỉnh Thanh Hoá, trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) và thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Sỹ Tùng khai nhận, đối tượng nhiều lần đi ngang qua nhà của bị hại. Khoảng 5h30 phút ngày 2/10, khi đang ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng đã chuẩn bị súng Răng gơ có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay và một số vật dụng khác rồi đón xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM, sau đó tiếp tục di chuyển qua các phương tiện khác về xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Tại đây, đối tượng đã đến khu vực nhà ông Thiên và dùng súng bắn chết 3 nạn nhân như đã nêu trên, phá két sắt, lấy đi số tài sản trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực lô cao su cách hiện trường khoảng 7km. Đến sáng 3/10, đối tượng đã đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
Để kịp thời động viên khích lệ Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ và các lực lượng, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân trong quá trình phá án, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị, 5 cá nhân là lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và 5 người dân có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng.
Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng gây ra trọng án tại Đồng Nai
Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Thư khen nêu rõ, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.
“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần làm giảm tội phạm, từng bước xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”, Thư khen nêu.