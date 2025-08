Nghệ An chi 317 tỉ đồng cho các xã miền núi khắc phục hậu quả mưa lũ

Nghệ An chi 317 tỉ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ngày 4/8, theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã phân bổ tổng cộng 317 tỉ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, 205 tỉ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương, còn lại 112 tỉ đồng được sử dụng từ Quỹ Cứu trợ qua tài khoản của Ủy ban.

Kinh phí được phân bổ theo mức độ thiệt hại tại từng địa phương, với trọng tâm là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sinh kế, cải thiện cơ sở hạ tầng và trường học.

Người dân lặng nhìn tài sản bị cuốn trôi.

Báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho thấy, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23/7 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều xã miền núi, trong đó có các địa phương như Hữu Kiệm, Mỹ Lý, Mường Típ, Tương Dương và Nhôn Mai.

Mưa lũ đã làm sạt lở hàng loạt tuyến đường, cuốn trôi nhiều cầu tràn, chia cắt giao thông và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Toàn tỉnh ghi nhận 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn héc ta hoa màu, ao nuôi thủy sản cùng nhiều công trình dân sinh bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 3.635 tỉ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý phân bổ nhu yếu phẩm do máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng thả xuống để hỗ trợ nhân dân.

Trước tình hình đó, ngày 2.8, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, gồm Nghệ An, Điện Biên và Sơn La.

Trong đó, Nghệ An được phân bổ 100 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đến ngày 4/8, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An với tổng số tiền hơn 125 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc với các địa phương chịu thiệt hại, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền các xã khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, mất an toàn để chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Quốc lộ 7 ở Nghệ An bị lũ dữ “ăn sâu” vào tim đường.

Đồng thời, cần thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại để lập phương án hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên, đặc biệt tập trung vào những hộ có nhà bị cuốn trôi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, cầu cống.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh vai trò của các đoàn cứu trợ và yêu cầu các xã phối hợp chặt chẽ, tổ chức tiếp nhận và phân bổ hàng hóa một cách hợp lý, đúng đối tượng, kịp thời và an toàn.