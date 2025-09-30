Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 30/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, đề phòng dông lốc, ngập lụt

Theo dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa to đến rất to.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 150mm chỉ trong 3h. Trong đó, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 30/9, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần. Đêm 30/9 và ngày 1/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trước đó, ngày 29/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong đó, tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, phía Nam Sơn La mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 29/9 có nơi trên 250mm như: trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 331mm, trạm Bắc Phong (Sơn La) 271,4mm, trạm Mỹ Lương (Phú Thọ) 298,2mm, trạm Thiết Kế (Thanh Hóa) 272,4mm…

90.jpg
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trong ngày cuối cùng của tháng 9/2025, Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa rào và dông nhưng chỉ xuất hiện vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại vật chất.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/9:

Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Trong đó, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31°C, phía Nam 31-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#mưa lớn Bắc Bộ #dông lốc #ngập lụt #Bắc Trung Bộ #thời tiết xấu

Bài liên quan

Xã hội

9 người thiệt mạng sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Giông lốc tại Ninh Bình gây thiệt hại nặng nề, khiến 9 người tử vong, nhiều nhà cửa bị sập, hệ thống hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê đến 12h cùng ngày, trận giông lốc khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Các xã chịu thiệt hại nặng nề do trận giông lốc gây ra gồm: Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 10

Nghệ An đã và đang nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, từng bước khôi phục đời sống sau bão số 10.

Ngày 29/9, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra các địa phương bị thiệt hại nặng.

bna-5.jpg
Nghệ An khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ sau bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.
Xem chi tiết

Xã hội

Lực lượng quân đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 10

Lực lượng quân đội ở Thành phố Huế đã xuống đồng giúp bà con nhân dân nơi đây thu hoạch lúa, tặng quà động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Ngày 29/9, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp giúp nhân dân thôn A La và thôn Y Reo thu hoạch lúa bị đổ ngã, tránh hư hỏng, đồng thời trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời tránh lũ.

b2faba91-1697-4c90-8d1a-ebd709a9a535.jpg
Lực lượng quân đội được triển khai giúp dân thu hoạch lúa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới