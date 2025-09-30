Ngày 30/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, đề phòng dông lốc, ngập lụt

Theo dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai mưa to đến rất to. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 150mm chỉ trong 3h. Trong đó, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 30/9, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần. Đêm 30/9 và ngày 1/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trước đó, ngày 29/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong đó, tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, phía Nam Sơn La mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 29/9 có nơi trên 250mm như: trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 331mm, trạm Bắc Phong (Sơn La) 271,4mm, trạm Mỹ Lương (Phú Thọ) 298,2mm, trạm Thiết Kế (Thanh Hóa) 272,4mm…

Ngoài ra, trong ngày cuối cùng của tháng 9/2025, Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa rào và dông nhưng chỉ xuất hiện vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại vật chất.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/9:

Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Trong đó, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31°C, phía Nam 31-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

