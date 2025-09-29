Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lực lượng quân đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 10

Lực lượng quân đội ở Thành phố Huế đã xuống đồng giúp bà con nhân dân nơi đây thu hoạch lúa, tặng quà động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Hoàng Lý

Ngày 29/9, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp giúp nhân dân thôn A La và thôn Y Reo thu hoạch lúa bị đổ ngã, tránh hư hỏng, đồng thời trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời tránh lũ.

b2faba91-1697-4c90-8d1a-ebd709a9a535.jpg
Lực lượng quân đội được triển khai giúp dân thu hoạch lúa.

Theo đó, do ảnh hưởng cơn bão số 10, nhiều diện tích lúa mùa của người dân các xã A Lưới (TP Huế) bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Trước tình hình trên đơn vị huy động lực lượng cùng bà con khẩn trương gặt những diện tích lúa bị ngập, giúp người dân kịp thời thu hoạch, bảo đảm nguồn lương thực sau bão.

a09f1587-da6d-48ab-aaf1-056cbd7830ce.jpg
Hình ảnh các chú bộ đội cùng bà con nhân dân xuống đồng thu hoạch lúa, thêm thắm tình quân dân.

Bên cạnh giúp dân thu hoạch lúa, lực lượng quân đội nơi đây cũng đã dành các suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu trao tận tay các hộ dân sơ tán, góp phần động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới cho biết, trước đó đơn vị phối hợp với các đơn vị biên phòng triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 10.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí 100% quân số trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin, phương tiện cứu hộ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

85018070-db79-4aff-b1c1-d639421f03a9.jpg
Trao tặng quà động viên bà con nhân dân.

Lực lượng vũ trang cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án tiếp tế cho những khu vực xung yếu, tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm lệnh di dời khi có yêu cầu.

Mời độc giả xem thêm video nước lũ cuốn trôi nhà dân ở Quảng Trị.
#quân đội giúp dân thu hoạch lúa #bão số 10 ảnh hưởng đến nông nghiệp #hỗ trợ lương thực sau bão #thu hoạch lúa bị ngập úng #nhiều diện tích lúa bị đổ ngã #động viên bà con dân di dời

Bài liên quan

Xã hội

Nhiều trường học, cơ sở y tế ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do bão số 10

Bão số 10 Bualoi với gió giật mạnh kèm mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho các trường học và ngành y tế Nghệ An.

image.jpg
Chiều 29/9, ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn Nghệ An, có nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng khi bão số 10 tràn tới lúc rạng sáng cùng ngày, trong đó, có những cụm trường Mầm non, Tiểu học ở xã Nghi Kim cũ bị tốc mái hoàn toàn.
z7062374652745bc831cf727a9b4b325a401aa84a9742b-17591351590281636544639.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh thống kê chi tiết thiệt hại tại tất cả các trường học trên địa bàn. Tính đến 15h ngày 29/9/2025, tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Xã hội

Huế chi viện Quảng Trị khắc phục lưới điện sau bão số 10 Bualoi

Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 60 cán bộ, kỹ sư đã lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

Ngày 29/9, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế cho biết, Đội xung kích của đơn vị đã lên đường hỗ trợ Quảng Trị khắc phục lưới điện do hậu quả của cơn bão số 10 Bualoi.

dien-luc-hue-chi-vien-quang-tri-3.jpg
Đội xung kích điện lực Huế lên đường hỗ trợ Quảng Trị.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 10 Bualoi khiến 11 người chết, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục

Đến 12h ngày 29/9, bão số 10 làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất bị tốc mái.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới