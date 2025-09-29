Lực lượng quân đội giúp dân thu hoạch lúa sau bão số 10

Lực lượng quân đội ở Thành phố Huế đã xuống đồng giúp bà con nhân dân nơi đây thu hoạch lúa, tặng quà động viên người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 10.

Ngày 29/9, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) nhanh chóng xuống cơ sở, trực tiếp giúp nhân dân thôn A La và thôn Y Reo thu hoạch lúa bị đổ ngã, tránh hư hỏng, đồng thời trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời tránh lũ.

Lực lượng quân đội được triển khai giúp dân thu hoạch lúa.

Theo đó, do ảnh hưởng cơn bão số 10, nhiều diện tích lúa mùa của người dân các xã A Lưới (TP Huế) bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Trước tình hình trên đơn vị huy động lực lượng cùng bà con khẩn trương gặt những diện tích lúa bị ngập, giúp người dân kịp thời thu hoạch, bảo đảm nguồn lương thực sau bão.

Hình ảnh các chú bộ đội cùng bà con nhân dân xuống đồng thu hoạch lúa, thêm thắm tình quân dân.

Bên cạnh giúp dân thu hoạch lúa, lực lượng quân đội nơi đây cũng đã dành các suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu trao tận tay các hộ dân sơ tán, góp phần động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới cho biết, trước đó đơn vị phối hợp với các đơn vị biên phòng triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 10.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí 100% quân số trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, đèn pin, phương tiện cứu hộ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Trao tặng quà động viên bà con nhân dân.

Lực lượng vũ trang cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án tiếp tế cho những khu vực xung yếu, tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ lương thực, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm lệnh di dời khi có yêu cầu.

