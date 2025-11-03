Hà Nội

Xã hội

Ngành đường sắt điều 25 toa tàu giữ cầu trên sông Hương

Việc điều tàu giữ cầu là giải pháp khẩn cấp, được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn để bảo vệ các công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn tuyến đường sắt quốc gia.

Hạo Nhiên

Chiều 3/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do nước sông Hương (TP Huế) dâng cao, chạm đáy cầu đường sắt Bạch Hổ. Vì vậy, lúc 14h10, ngành đường sắt đã điều đoàn tàu chở theo 25 toa xe đá hộc để giữ cầu.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt tạm ngừng chạy các mác tàu SE1/2 xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn, SE19/20 xuất phát tại ga Hà Nội và Đà Nẵng trong ngày 3/11 để bảo đảm an toàn.

Đây là lần thứ hai trong mùa mưa lũ năm nay, ngành đường sắt phải thực hiện biện pháp giữ cầu đối với cầu Bạch Hổ.

cau-bac-ho-vn-2511-5976.jpg
Ngành đường sắt điều đoàn tàu chở theo 25 toa xe đá hộc để giữ cầu Bạch Hổ.

Trước đó, để bảo vệ công trình, ngành đã khẩn trương điều 19 toa xe chở đá, tổng trọng lượng gần 700 tấn, đặt án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Theo ngành đường sắt, việc điều tàu giữ cầu là giải pháp khẩn cấp thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn để bảo vệ các công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Ngoài cầu Bạch Hổ, đầu tháng 10, một đoàn tàu nặng khoảng 300 tấn cũng từng được điều động để giữ cầu tại Bắc Giang.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24h qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 3-6h tới, các địa phương này tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 10-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún có thể xảy ra tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1 đối với hầu hết khu vực, riêng Đà Nẵng cấp 2 và Thừa Thiên - Huế cấp 3.

