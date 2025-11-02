Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm cho TP Huế 100 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm kinh phí cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2428 hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Huế chìm trong biển nước.

Trước đó, ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, tính đến nay, mưa lũ đã làm 14 người chết và 1 người bị thương. Các nạn nhân trú tại nhiều xã, phường như Phú Xuân; Thuỷ Xuân; Thanh Thủy; Thuận An; Hương An; Hương Trà; Kim Trà; Quảng Điền; Vỹ Dạ; Phú Xuân và Thuận An.

Hiện, toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn, mực nước trên các sông đang rút chậm, giảm khoảng 30 - 50 cm.

