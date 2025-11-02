Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm cho TP Huế 100 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm kinh phí cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hạo Nhiên

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2428 hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

z7166290667962-2af487eb8190eeee1d261ceb4268eee0.jpg
Thành phố Huế chìm trong biển nước.

Trước đó, ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, tính đến nay, mưa lũ đã làm 14 người chết và 1 người bị thương. Các nạn nhân trú tại nhiều xã, phường như Phú Xuân; Thuỷ Xuân; Thanh Thủy; Thuận An; Hương An; Hương Trà; Kim Trà; Quảng Điền; Vỹ Dạ; Phú Xuân và Thuận An.

Hiện, toàn TP Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập, với mực nước trung bình từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn, mực nước trên các sông đang rút chậm, giảm khoảng 30 - 50 cm.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#TP Huế #Chính phủ #hỗ trợ #khẩn cấp #bổ sung #khắc phục

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện thêm một thi thể người dân bị nước lũ cuốn ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn lũ cuốn trôi khi đi lùa vịt ở khu vực đập tràn Đông Lâm, xã Đan Điền.

Ngày 1/11, thông tin từ UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể anh T.T.H. (SN 1990, trú thôn Đông Lâm) bị nước lũ cuốn mất tích nhiều ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 28/10, anh H. cùng ông Trần Phi (SN 1970, bố vợ) dùng ghe đi lùa vịt về. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật. Ông Phi bơi được vào bờ, còn anh H. bị cuốn trôi.

Xem chi tiết

Xã hội

2 người bị điện giật thương vong khi kiểm tra sạp hàng sau lũ

Trong lúc ra chợ kiểm tra sạp hàng sau lũ, 2 tiểu thương ở xã Quảng Điền (TP Huế) không may bị điện giật, khiến 1 người tử vong, nạn nhân còn lại bị thương.

Ngày 01/11, thông tin từ UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, tại chợ Ánh Xuân vừa xảy ra vụ tai nạn giật điện, khiến một người tử vong và một người bị thương. Tại thời điểm này, khu chợ đang bị ngập nước khoảng 50cm.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 31/10, khi nước bắt đầu rút nhanh trên địa bàn, anh Hoàng Nhất D (sinh năm 1985) và anh Lê Đ (sinh năm 1983), cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, đến chợ, kiểm tra sạp hàng.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lũ ở Huế khiến 2 người chết, 6 người mất tích

Mưa lũ những ngày qua tại TP Huế đã làm 2 người tử vong, 6 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu 2m.

Mưa lũ kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 tại TP Huế đã làm 2 người chết, 6 người mất tích và 1 người bị thương.

Cụ thể, 2 trường hợp tử vong, gồm: anh Ngô Anh Khoa (SN 1985, trú phường Phú Xuân) được phát hiện tử vong do ngạt nước trong phòng ngủ lúc 11h ngày 28/10; và cháu Nguyễn Đăng Khang (SN 2020, trú phường Thủy Xuân) mất tích trong đêm lũ 27/10, thi thể được tìm thấy sáng 29/10.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới