Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lũ dâng trở lại, TP Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục thành phố Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hạo Nhiên

Chiều 2/11, Sở GD&ĐT TP Huế phát đi công văn về việc thông báo cho học sinh nghỉ học tránh lũ.

Thông báo nêu, hiện nay tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị các trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (3/11).

hang-nghin-hoc-sinh-nghi-hoc-ung-pho-mua-lu-tinh-hinh-cac-ho-chua-o-hue-hien-ra-sao-17611008949512121553872.jpg
Nước lũ dâng trở lại, học sinh TP Huế tiếp tục được nghỉ học.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng, lãnh đạo các trường và cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

Tối cùng ngày (02/11), Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng (TP Huế) cho biết, một vệt nứt lớn, hở hơn 1m, dài khoảng 50m xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long. Đáng chú ý, khu vực này đang có mưa rất lớn, khiến nguy cơ sạt lở đất là rất cao.

xuat-hien-vet-nut-tren-dinh-oi-1762079988718215153818.jpg
Vết nứt lớn xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương và lực lượng dân quân xã Long Quảng lập tức tổ chức di dời 6 hộ dân với 21 khẩu đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn không cho người qua lại khu vực trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong 6 giờ qua, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch (bao gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật) đã có mưa rất to và đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, mưa sẽ mở rộng ra toàn TP Huế, riêng khu vực thượng nguồn này vẫn tiếp tục có mưa đặc biệt to.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#TP Huế #mưa lũ #học sinh #nghỉ học #đảm bảo #an toàn

Bài liên quan

Xã hội

Nam thanh niên tử vong khi đi thả lưới trong lũ ở Quảng Trị

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới ở khu vực Nhà Cờ, xã Bố Trạch.

Chiều 02/11, thông tin từ UBND xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới đánh cá trong ngày mưa lũ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 01/11, anh N.S.H (SN 1997, ở thôn Mới, xã Bố Trạch) đi thả lưới bắt cá ở khu vực Nhà Cờ tiếp giáp với xã Hoàn Lão nhưng không thấy trở về.

Xem chi tiết

Xã hội

Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm cho TP Huế 100 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm kinh phí cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2428 hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho TP Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Xã hội

Hàng nghìn ngôi nhà dân ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Nước lũ dâng nhanh đã nhấn chìm hơn 1.700 ngôi nhà ở Hà Tĩnh, hiện công tác di dời người dân đến nơi an toàn đang khẩn trương được triển khai.

Ngày 1/11, thông tin từ Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao nên 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở các trạm đo mưa tự động phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi gần 600mm.

a6-11024365.png
Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi an toàn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới