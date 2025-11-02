Lũ dâng trở lại, TP Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục thành phố Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều 2/11, Sở GD&ĐT TP Huế phát đi công văn về việc thông báo cho học sinh nghỉ học tránh lũ.

Thông báo nêu, hiện nay tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị các trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (3/11).

Nước lũ dâng trở lại, học sinh TP Huế tiếp tục được nghỉ học.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng, lãnh đạo các trường và cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

Tối cùng ngày (02/11), Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng (TP Huế) cho biết, một vệt nứt lớn, hở hơn 1m, dài khoảng 50m xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long. Đáng chú ý, khu vực này đang có mưa rất lớn, khiến nguy cơ sạt lở đất là rất cao.

Vết nứt lớn xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương và lực lượng dân quân xã Long Quảng lập tức tổ chức di dời 6 hộ dân với 21 khẩu đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn không cho người qua lại khu vực trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trong 6 giờ qua, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch (bao gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật) đã có mưa rất to và đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm. Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, mưa sẽ mở rộng ra toàn TP Huế, riêng khu vực thượng nguồn này vẫn tiếp tục có mưa đặc biệt to.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan: