Xã hội

Ngăn chặn 3 cháu học sinh nghe lời dụ dỗ bỏ nhà đi 'lập nghiệp' ở Lai Châu

Công an xã Sin Suối, tỉnh Lai Châu vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 cháu học sinh lớp 9 nghe theo các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi làm thuê.

Gia Đạt

Ngày 13/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hồi 18h00, ngày 10/10, anh P.T.N trú tại bản Po Chà, xã Sin Suối Hồ báo tin về việc vào hồi 17h35 cùng ngày 3 cháu học sinh sau khi đi học về có lên 1 xe ô tô màu đen, không rõ đi đâu.

image-20251014025056-2.jpg
3 cháu tại trụ sở Công an xã.

Từ thông tin trên, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đến 18h20 Công an xã Sin Suối Hồ đã phát hiện 3 cháu trên ô tô màu đen đang di chuyển ở khu vực bản Mấn 1, xã Sin Suối Hồ. Công an xã đã mời tất cả lên Công an xã để xác minh, làm việc.

Tại cơ quan Công an 3 cháu cho biết, 1 người trên Facebook giới thiệu việc làm với mức lương cao tại Hà Nội. Do nhẹ dạ cả tin, 3 cháu đã nhờ xe khách tại bến xe Lai Châu thuê taxi từ bến xe Lai Châu đến đón tại bản Po Chà, xã Sin Suối Hồ, mục đích để đi lên bến xe Lai Châu đón xe và đi làm tại Hà Nội theo lời mời từ trên mạng.

Công an xã Sin Suối Hồ đã tuyên truyền, giải thích để các cháu hiểu rõ quy định pháp luật về độ tuổi lao động và các hình thức, thủ đoạn lừa đảo, mua bán người... Sau khi được tuyên truyền 3 cháu cam kết sẽ tiếp tục đến trường học tập và không nghe theo lời của người lạ trên mạng.

Nguồn: ĐTHĐT.
