Thuê 4 xe máy rồi mang đi bán, người đàn ông lĩnh 5 năm tù

Toà án Nhân dân khu vực 1- Lâm Đồng vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lý Văn Ngoan (SN 1987, Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lý Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Phượng có mối quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng tại địa chỉ: số 7/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP Đà Lạt. Đến tháng 11/2022, Ngoan và bà Phượng chuyển đến số 02 Hoàng Văn Thụ, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống.

Do không có công việc ổn định, biết thời gian ở TP. Đà Lạt Phượng thường xuyên thuê xe mô tô của bà L. để sử dụng nên Ngoan đã nảy sinh ý định thuê xe mô tô của bà L. sau đó chiếm đoạt.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo đó, ngày 09/03/2023, Lý Văn Ngoan đã lừa đảo chiếm đoạt của bà L. 01 xe mô tô hiệu Honda Wave, màu xanh, biển số 49F1-342.16 có giá trị 16.000.000 đồng và 01 xe mô tô hiệu Honda Blade, màu đen đỏ, biển số 49K1-507.39 có giá trị là 13.000.000 đồng.

Đến ngày 14/3/2023, Ngoan tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà L. 01 xe mô tô hiệu Honda Wave S, màu đỏ đen trắng, biển số 49B1-218.64 có giá trị là 11.000.000 đồng. Cuối tháng 01/2024, Ngoan còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N. 01 xe xe mô tô hiệu Honda Vario màu đen, biển số 48H1-310.45 đã qua sử dụng có giá trị là 35.000.000 đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản Lý Văn Ngoan đã chiếm đoạt của bà L. là 40.000.000 đồng và của ông N. là 35.000.000 đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Lý Văn Ngoan đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Ngoan 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

