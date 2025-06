Ngắm đại lộ gần 2.000 tỷ đồng vừa được đặt tên ở Ninh Bình

“Thành phố 15 phút” đầu tiên trên trục đại lộ nghìn tỷ

Sau kỷ lục 100% giỏ hàng trong đợt mở bán đầu tiên sold-out chỉ trong 3 giờ, ghi nhận doanh số 4.000 tỷ đồng, sức “nóng” của dự án Vinhomes Wonder City chưa từng 1 ngày suy giảm. Trong sự kiện tri ân Wonder of Senses diễn ra vào ngày 26/4, Vinhomes Wonder City tiếp tục bùng nổ doanh số khi ghi nhận doanh số lên tới 3.600 tỷ đồng.