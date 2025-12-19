Hà Nội

Thế giới

Nga lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến diễn biến khó lường.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 18/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến những diễn biến khó lường.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

nga.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuân thủ một “cách tiếp cận hợp lý và thực tế”, cảnh báo rằng những sai sót có thể dẫn đến “sai lầm nghiêm trọng” và làm trầm trọng thêm tình hình.

Trung Quốc cũng bày tỏ những lo ngại tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Guo Jiakun, cho biết Trung Quốc phản đối “mọi hành động đơn phương và bắt nạt”, đồng thời ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc “phát triển hợp tác cùng có lợi một cách độc lập với các quốc gia khác”.

Trước đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân gần Venezuela, tuyên bố rằng Venezuela "hoàn toàn bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ", đồng thời yêu cầu Caracas trả lại "tất cả dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã từng đánh cắp từ Mỹ".

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington đang cố gắng “áp đặt một chính phủ bù nhìn” nhằm tước đoạt chủ quyền và tài nguyên của đất nước Venezuela, biến Venezuela thành một "thuộc địa". Ông Maduro tuyên bố sẽ không để điều đó xảy ra, đồng thời lên án các chiến thuật gây sức ép của Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhiều nước phản đối lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào Venezuela

Nguồn video: VTV
